"Газпром" продовжує ігнорувати: ціни на газ у Європі побили новий рекорд

Біржові котирування на природний газ тримаються вище 2 тисяч доларів через кілька факторів

Ціни на газ у Європі тримаються вище 2000 доларів / Фото: Колаж: Сьогодні

Біржові ціни на газ у Європі побили новий рекорд і злетіли до 2200 доларів за тисячу кубометрів на тлі різкого падіння вироблення вітрогенерації.

Такими були результати торгів 21 грудня, а 22 числа ціни все ще тримаються вище 2 тисяч доларів (2088 дол.), пише агентство "Інтерфакс-Україна".

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Також повідомляється, що російська компанія "Газпром" другий день поспіль ігнорує потужності газопроводу "Ямал-Європа". Отже, трубопровід перейшов у реверсний режим і газ йде із заходу на схід.

Голова Оператора ГТС України Сергій Макогон заявив, що високі біржові ціни в ЄС впливають і на українські, а це може погано позначитися на промисловості.

Що буде із цінами на газ?

Ціни на блакитне паливо зростають уже не перший день і дедалі більше шокують експертів.

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За словами президента Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, на біржові котирування зараз впливає і фактор "Північного потоку-2", який "Газпром" хоче запустити якнайшвидше.

Охріменко зазначає, що компанія має можливість прокачувати величезні обсяги газу до Європи, але не робить цього, оскільки намагається впливати на сертифікацію газопроводу.

"Сьогодні" раніше писали, до якої межі можуть зрости біржові ціни і до чого готується українська влада.