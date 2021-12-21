"Газпром" не заспокоїться: сертифікація "Північного потоку – 2" підняла українські ціни на газ

Разом з експертом розбираємось, чому ціни на газ на українських біржах стрімко зростають

Чому в Україні зростають ціни на газ? / Фото: Колаж: Сьогодні

Ціна на газ на "Українській енергетичній біржі" становить понад 60 тисяч гривень за тисячу кубометрів, а у Європі блакитне паливо коштує понад 1900 доларів за тисячу кубів.

Про це йдеться у результатах торгів на біржі за 21 грудня.

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Наприклад, "Нафтогаз Трейдинг" продає блакитне паливо по 61,2 тисячі гривень за 1000 кубометрів.

Ще 20 грудня ціна коливалась від 52 до 58 тисяч, і вже на той момент була рекордом.

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Чому зростають ціни на газ?

За словами президента Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, на спотові ціни в Україні напряму впливають європейські котирування, а також умисне непрокачування Росією більших обсягів газу через сертифікацію "Північного потоку – 2".

"Як утворюється ціна на українській біржі – дивляться ціну на європейському хабі і фактично долари перераховують у гривні, до них додаються акцизи. Коли впаде ціна на європейській біржі, то знизиться і на українській", – каже експерт.

На думку Охріменка, Росія тисне на Європу за допомогою газу, щоб змусити запустити "Північний потік – 2" якнайшвидше. Аналітик переконаний, що "Газпром" здатен прокачувати набагато більші обсяги газу у цей регіон.

"Це має вплив на Європу, але поки вони стоять на своїх позиціях. Тут є конфлікт суто зі сфери бізнесу. Німецькі олігархи хочуть, щоб Путін віддав їм трубу. Вони пропонують віддати контрольний пакет акцій європейським інвесторам, тобто вони будуть управляти газопроводом", – розповідає експерт.

Звісно, "Газпром" пручається і тисне високими цінами на газ, а Європа не закінчує процедуру сертифікації.

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"Північний потік – 2"

Російський газогін "Північний потік – 2" технічно повністю готовий до комерційних поставок блакитного палива. Його другу нитку навіть почали заповнювати технічним газом, щоб досягти необхідного тиску.

Однак почати роботу він не може, оскільки ще не пройшов обов’язкову процедуру сертифікації, яка розпочалась 8 вересня і була призупинена німецьким регулятором.

Після відновлення процесу рішення німецького регулятора мають розглянути європейські профільні агентства.

"Сьогодні" разом з експертом розбиралися, до якої межі можуть зрости ціни на газ, та писали, яку вигоду може знайти "Газпром" у затяжній сертифікації "Північного потоку – 2".