Запуск "Северного потока – 2" откладывается: может ли "Газпром" найти выгоду для РФ

Вместе с экспертом разбираемся, сколько может заработать "Газпром" в нынешней ситуации и почему РФ также выгодно определенное затягивание запуска

Запуск "Северного потока - 2" откладывается минимум на полгода / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский газопровод "Северный поток – 2" точно не будет запущен в ближайшие полгода, поскольку немецкий регулятор не примет решение о сертификации в первой половине 2022 года.

Об этом сообщает информационное агентство Вloomberg.

Реклама

По данным медиа, немецкое сетевое агентство сообщает о требованиях операционной компании "Северного потока – 2" пересмотреть операционную деятельность в соответствии с законом.

По словам экономиста Алексея Куща, "Северный поток – 2" давно стал своеобразным консенсусом между основными геополитическими игроками, такими как Европа, Россия и США.

"И консенсус этот заключен в том, что этот проект будет функционировать в нынешней системе геополитических координат, а в случае ее глобальных изменений будет заблокирован", – отметил эксперт.

Все происходящие вокруг события аналитик считает тактическими играми перед запуском трубопровода.

Реклама

Например для новой главы Министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая является представителем партии "зеленых", важно артикулировать свою политику перед своими избирателями.

А политика этой партии состоит в том, чтобы осуществить так называемый "зеленый переход" и полностью отказаться от российского газа, соответственно, и от "Северного потока – 2".

"Германия таким образом пытается выторговать себе дополнительные преференции на поставки российского газа по долгосрочным контрактам", – считает Алексей Кущ.

Почему Россия ждет?

Несмотря на попытки запустить газопровод как можно скорее, "Газпрому" может быть даже выгодна нынешняя ситуация, ведь высокие биржевые цены на газ в перспективе влияют и на долгосрочные контракты.

Реклама

"Учитывая объемы, которые "Газпром" продает в Европу по долгосрочным контрактам, он заработает от 30 до 40 миллиардов долларов, а себестоимость "Северного потока – 2" – это 6 миллиардов долларов", – говорит Алексей Кущ.

Поэтому данная модель взаимоотношений выгодна и "Газпрому", однако только в краткосрочной перспективе – до весны. Для того, чтобы не иметь проблем, "Газпрому" необходимо выполнить свои обязательства по контрактам, для чего существующих мощностей вполне достаточно.

"Сегодня" уже рассказывали, что глава МИД Австрии требует как можно скорее запустить "Северный поток – 2", несмотря на отношения России и Украины.

Мы также писали, что в Германии впервые высказались против запуска "Северного потока – 2".