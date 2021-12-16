Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚽ Жеребкування Ліги націй 🍿 Кому потрібна "Рада" 💸 Коли дадуть тисячу Зеленського 🐸 Руслану звинуватили у корупції
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Запуск "Північного потоку – 2" відкладається: чи може "Газпром" знайти вигоду для РФ

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
16 грудня, 17:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Разом з експертом розбираємось, скільки може заробити "Газпром" у нинішній ситуації та чому РФ також вигідне певне затягування запуску
Запуск "Північного потоку - 2" відкладається щонайменше на пів року
Запуск "Північного потоку - 2" відкладається щонайменше на пів року / Фото: Колаж: Сьогодні

Російський газопровід "Північний потік – 2" точно не буде запущено у найближчі пів року, оскільки німецький регулятор не ухвалить рішення про сертифікацію в першій половині 2022 року.

Про це повідомляє інформаційне агентство Вloomberg.

Реклама

За даними медіа, німецьке мережеве агентство повідомляє про вимоги операційної компанії "Північного потоку – 2" переглянути операційну діяльність відповідно до закону.

За словами економіста Олексія Куща, "Північний потік – 2" давно став своєрідним консенсусом між основними геополітичними гравцями, такими як Європа, Росія та США.

"І консенсус цей полягає в тому, що цей проєкт функціонуватиме в нинішній системі геополітичних координат, а у разі її глобальних змін буде заблокований", – зазначив експерт.

Усі події, що відбуваються навколо, аналітик вважає тактичними іграми перед запуском трубопроводу.

Реклама

Наприклад, для нової очільниці Міністерства закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, яка є представником партії "зелених", важливо артикулювати свою політику перед своїми виборцями.

А політика цієї партії полягає в тому, щоб здійснити так званий "зелений перехід" та повністю відмовитися від російського газу відповідно, і від "Північного потоку – 2".

"Німеччина в такий спосіб намагається виторгувати собі додаткові преференції на постачання російського газу за довгостроковими контрактами", – вважає Олексій Кущ.

Чому Росія чекає?

Незважаючи на спроби запустити газопровід якнайшвидше, "Газпрому" може бути навіть вигідна нинішня ситуація, адже високі біржові ціни на газ у перспективі впливають і на довгострокові контракти.

Реклама

"З огляду на обсяги, які "Газпром" продає до Європи за довгостроковими контрактами, він заробить від 30 до 40 мільярдів доларів, а собівартість "Північного потоку – 2" – це 6 мільярдів доларів", – каже Олексій Кущ.

Тому ця модель взаємовідносин вигідна і "Газпрому", проте лише у короткостроковій перспективі – до весни. Для того, щоб не мати проблем, "Газпрому" необхідно виконати свої зобов'язання за контрактами, для чого існуючих потужностей цілком достатньо.

"Сьогодні" вже розповідали, що голова МЗС Австрії вимагає якнайшвидше запустити "Північний потік – 2", незважаючи на відносини Росії та України.

Ми також писали, що у Німеччині вперше висловилися проти запуску "Північного потоку – 2".

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
ТОП публікацій
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Теленебачене
Унікальні досягнення сенсаційного каналу
Вмикай - не перемикай!
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.2

Російський рубль (₽)

0.3685

Євро (€)

30.62

Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Інвестпорада
Куди вкласти: валюта, крипто чи золото
Зроби правильний вибір!
Авіатури
Куди летимо? У Стокгольм та на Корфу!
Дізнатись про нові напрямки
ТОП бізнес
Золота жила для підприємців
Чернігів
Харків
Дніпро
Львів
Чорноморськ
1/2
Чому не Київ?
Опитування

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Green Energy
Лідери сонячної енергетики
Що не так із Україною?
Авторинок
Улюблені уживані машини українців
Тест-драйв цін
Опитування
Математика нумізматики
За одну монету готові платити 100 тис. грн!
Порийся в скарбничці
(Не)святкові ціни
Скільки коштує Новий рік
Заглянь під ялинку
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,26
19,28
30,59
30,38
28,98
19,57
33,49
30,60
29,95
18,76
33,79
30,78
30,12
19,36
33,99
30,78
30,12
19,64
33,99
30,78
30,12
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,78
33,97
19,97
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти