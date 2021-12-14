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"Безпека Європи миттєво обвалиться". Зеленський про плани Путіна на "Північний потік-2"

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
14 грудня, 12:40
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На думку Зеленського, навіть той факт, що "Північний потік-2" може бути запущений, дестабілізує весь регіон
Зеленський висловився про можливий запуск "Північного потоку-2"
Зеленський висловився про можливий запуск "Північного потоку-2" / Фото: Колаж: Сьогодні

Сам факт можливого введення в експлуатацію "Північного потоку-2" є дестабілізаційний для європейського регіону та України.

Про це в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica розповів Володимир Зеленський.

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Так президент відповів на питання журналіста про те, що для тиску на Путіна достатньо поставити під загрозу введення в експлуатацію "Північного потоку-2".

"Росія вкладається в різноманітні важелі тиску на європейські країни для того, щоб цей газопровід запрацював, що означатиме кінець транспортування газу територією України. Якщо це відбудеться, безпека сходу та центру Європи миттєво обвалиться", – зазначив Зеленський.

Також голова держави наголосив, що інші країни, зокрема Італія, тільки виграють, якщо Україна стане повноправним членом європейської спільноти.

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Запуск "Північного потоку-2"

13 грудня, нова голова Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що газогін наразі не може бути запущений в роботу, оскільки порушує європейське законодавство.

Це чи не перша заява подібного характеру від представників влади ФРН, оскільки усі інші схвально відгукувались про запуск трубопроводу.

На думку Бербок, питання загрози безпеки, яке створює "Північний потік-2" також не зняте.

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Натомість голова МЗС Австрії попросив Раду міністрів закордонних справ ЄС запустити трубу якнайшвидше.

"Сьогодні" з експертом також розбирались, чи можуть погрози США та Німеччини справді вплинути на введення в експлуатацію "Північного потоку-2".

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