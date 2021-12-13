Незважаючи на Україну: у МЗС Австрії вимагають запустити "Північний потік – 2" якнайшвидше

Глава МЗС Австрії вважає, що "Північний потік – 2" має негайно розпочати роботу, незважаючи на напругу між Україною та РФ

Глава МЗС Австрії Олександр Шалленберг виступає за запуск газопроводу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг попросив Раду міністрів закордонних справ ЄС якнайшвидше ввести в експлуатацію газопровід "Північний потік – 2".

Про це повідомляє німецька Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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На думку Шалленберга, будівництво проєкту вже завершене, а отже, він має розпочати постачання газу. Невикористання газопроводу за призначенням глава МЗС Австрії вважає помилкою, незважаючи на напругу між РФ та Україною.

"Проєкт завершено, тепер ми маємо його використовувати", – заявив Шалленберг у Брюсселі 13 грудня.

Сертифікація "Північного потоку – 2"

Російський газопровід "Північний потік – 2" вже повністю готовий за технічними параметрами, проте не може розпочати роботу без проходження обов'язкової сертифікації, яка має підтвердити його відповідність законам Євросоюзу.

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Цей процес розпочато 8 вересня, проте зупинено німецьким регулятором 16 листопада. У ФРН вважають, що оператор "Північного потоку – 2" повинен мати відповідну законам Німеччини організаційну форму.

На думку президента Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, зупинити запуск "Північного потоку – 2" вже не вдасться.

"Сьогодні" також розповідали, що глава МЗС Німеччини Анналена Бербок різко висловилася про кремлівський проєкт і заявила: "Північний потік – 2" не може бути введений в експлуатацію.