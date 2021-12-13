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Не можна запускати "Північний потік – 2"! У Німеччині висловилися про небезпеку газопроводу

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
13 грудня, 10:48
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Нова глава МЗС Німеччини виступила проти газопроводу "Північний потік – 2" і назвала проєкт небезпечним
"Північний потік - 2" не відповідає законам ЄС
"Північний потік - 2" не відповідає законам ЄС / Фото: Колаж: Сьогодні

Російський газогін "Північний потік – 2" не може бути запущений у експлуатацію, оскільки порушує європейське законодавство.

Про це на одному з німецьких телеканалів заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок, повідомляє DW.

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"І це означає, що у нинішньому вигляді цей газопровід не може бути схвалений, оскільки він не відповідає вимогам європейського енергетичного законодавства, а питання безпеки у будь-якому разі залишаються невирішеними", – сказала політик.

За словами очільниці міністерства, суверенітет України має залишатись основою для усіх подальших дій та переговорів.

Також Бербок заявила, що абсолютно зрозуміло, що у разі подальшої ескалації з боку РФ газопровід не може бути запущений.

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Сертифікація "Північного потоку – 2"

Перед тим, як почати комерційні поставки природного газу, трубопровід має пройти обов’язкову сертифікацію та відповідати вимогам третього енергопакету ЄС.

Так званий Третій енергопакет – це пакет законів, які регулюють правовідносини у енергетичній сфері і покликані забезпечити відкрите та чесне функціонування ринку.

Для того щоб пройти сертифікацію, компанія-оператор "Північного потоку – 2" подала заявку до німецького регулятора 8 вересня. Її розгляд має завершитись 8 січня, але і це ще не все:

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  • після цього, рішення німецького регуляторного органу мають розглянути профільні агентства ЄС, на це у них є два місяці;
  • потім рішення повертається назад до Німеччини і вже там виноситься остаточний вирок.

"Сьогодні" разом з експертом розбиралися, чи є бодай невеликий шанс, що "Північний потік – 2" не буде запущений, та писали, чого варті дії США та ФРН.

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