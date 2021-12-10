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"Северный поток-2" закроют? Чего на самом деле стоят угрозы США и Германии

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
10 декабря, 19:02
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Разбираемся вместе с экспертом, чего действительно хочет коллективный Запад и будут ли они действовать против "Северного потока-2"
Что на самом деле может предпринять Германия
Что на самом деле может предпринять Германия / Фото: Коллаж: Сегодня

В иностранных СМИ активно распространяется информация о том, что новая немецкая власть и США договорились о жестких совместных действиях против "Северного потока-2" в случае широкомасштабного вторжения в Украину.

О санкциях против российского газопровода в случае использования газа, в качестве оружия в ФРГ и США предупреждают уже давно.

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Насколько реальны эти угрозы и что на самом деле важнее для коллективного Запада, "Сегодня" разбирались вместе с экспертом.

По словам экономиста Алексея Куща, все это часть медийной игры, которая направлена на создание своеобразного "информационного шока".

"Это красочный пример того, когда корыстные частные интересы превалируют над принципами. Потому что и Европа и Америка утверждают, что принципы, такие как соблюдение международного права для них важнее всего", – рассказывает эксперт.

По словам аналитика, исходя из этих заявлений, трубопровод должен был быть остановлен уже давно, однако Европе нужен дешевый российский газ и в тоже время, не хочется слишком сильно портить отношения с Украиной.

По мнению эксперта, Германия пытается максимально смягчить токсичность этой темы и "не потерять лицо".

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"Нужно смотреть на факты, труба достроена – достроена, она заполнена технологическим газом – заполнена и может поставлять газ. Все остальные разговоры, в данном случае несостоятельны и даже сами европейцы иногда заявляют, что поставки могут начаться без завершения сертификации", – говорит Алексей Кущ.

Что думают в США?

США используют "Северный поток-2" как разменную монету, говорит эксперт и отмечает, что действия Америки относительно этого газопровода достаточно ограниченны.

США не вводят никаких решительных санкций против кремлевского трубопровода, хотя и выступают против.

"В данном случае, со стороны американцев – это идеальная дипломатическая игра", – утверждает эксперт.

Однако на Россию это все таки имеет определенное влияние, поскольку РФ пытается максимально интегрироваться в западную финансовую систему и не хочет создавать себе лишних проблем.

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Сертификация "Северного потока-2"

Не смотря на свою полную техническую готовность, "Северный поток-2" не может быть запущен до прохождения обязательной процедуры сертификации на соответствие европейскому законодательству.

Процедура началась 8 сентября и уже 8 января немецкий регулятор должен передать свое решение европейским агентствам. Те в свою очередь, имеют два месяца на рассмотрение ситуации и в конечном итоге, их комментарии возвращаются в регуляторный орган ФРГ.

В процессе сертификации примет участие и украинская компания "Нафтогаз", которая попытается доказать его опасность для Украины и Европы.

"Сегодня" также писали, почему процесс сертификации может растянутся до поздней весны.

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