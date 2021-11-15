Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🇪🇺 Беларусь - ЕС: кризис с мигрантами 🚫 Жесткий карантин в Украине ⚽ Отбор на ЧМ-2022 📲 Операция Цифровизация
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

"Нафтогаз" примет участие в сертификации "Северного потока-2"

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
15 ноября, 19:50
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Как заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины", участие в процедуре сертификации поможет узнать позицию и аргументы Nord Stream 2 AG

"Нафтогаз" примет участие в процедуре сертификации российского газопровода "Северный поток – 2".

Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко.

Реклама

По его словам, "Нафтогаз" будет выступать против сертификации газопровода.

"Мы готовы предоставить свои аргументы, почему Nord Stream AG не может быть сертифицирован без его полного соответствия европейскому энергетическому законодательству", - заявил Юрий Витренко.

Он отметил, что это решение также позволит "Нафтогазу" узнать о позиции и аргументах Nord Stream 2 AG, что будет означать большую прозрачность процесса.

Реклама

Новость дополняется...

В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
Популярные за неделю
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
Бизнес News
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.11

Российский рубль (₽)

0.3619

Евро (€)

29.9

Спецвыпуск
Новая монета - в честь десантников!
Узнай о новой "десятке"
Ценовая политика
А что с ценами в ноябре?
Опрос
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Соцопрос
Украинцы назвали причины энергетического кризиса
Расшифровка результатов

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
Миллиарды
Самый дорогой бизнес в мире
$683,85 млрд
$612,00 млрд
$458 млрд
$410,27 млрд
$240,93 млрд
Смотри карту супер-компаний
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Мелкий бизнес
Карантинные прогнозы
Опрос
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,16
31,50
31,00
30,00
18,17
31,98
30,85
29,31
18,93
33,18
32,88
31,69
19,12
34,29
31,76
29,95
18,52
35,99
33,40
31,89
19,28
35,99
33,40
31,89
19,29
36,09
32,50
29,89
18,68
36,18
33,40
31,89
18,89
36,97
33,25
34,97
19,47
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять