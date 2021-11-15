"Нафтогаз" примет участие в сертификации "Северного потока-2"

Как заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины", участие в процедуре сертификации поможет узнать позицию и аргументы Nord Stream 2 AG

"Нафтогаз" примет участие в процедуре сертификации российского газопровода "Северный поток – 2".

Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко.

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По его словам, "Нафтогаз" будет выступать против сертификации газопровода.

"Мы готовы предоставить свои аргументы, почему Nord Stream AG не может быть сертифицирован без его полного соответствия европейскому энергетическому законодательству", - заявил Юрий Витренко.

Он отметил, что это решение также позволит "Нафтогазу" узнать о позиции и аргументах Nord Stream 2 AG, что будет означать большую прозрачность процесса.

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