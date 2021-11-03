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Процесс затянется? Когда запустят "Северный поток – 2" – прогноз Bloomberg

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
3 ноября, 09:47
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По данным Bloomberg, "Северному потоку – 2" понадобится время, чтобы "очистить" определенные бюрократические вопросы
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Ввод в эксплуатацию российского газопровода "Северный поток-2" может затянуться до 8 мая 2022 года.

Про это сообщает информационное агентство Bloomberg.

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По данным издания, оператору трубопровода может понадобиться еще несколько месяцев для того, чтобы "очистить" оставшиеся бюрократические вопросы.

Согласно информации Bloomberg процесс будет выглядеть так:

  • Первоначально решение о сертификации должно выдать Федеральное сетевое агентство Германии, у которых есть время до 8 января 2022 года.
  • Однако после Германии, которая фактически согласилась на запуск трубопровода и заявила, что он не несет опасности энергетической системе ЕС, решение будет передано Европейской комиссии.
  • У Еврокомиссии есть два месяца на рассмотрение этого вопроса и процесс может быть продлен еще на два месяца.

"Российскому "Северному потоку-2" может понадобиться еще несколько месяцев...трубопровод может быть одобрен лишь 8 мая, если регулятивные органы будут использовать все отведенное на это время", – пишет Bloomberg.

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