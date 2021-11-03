Процес затягнеться? Коли запустять "Північний потік – 2" – прогноз Bloomberg

За даними Bloomberg, "Північному потоку – 2" знадобиться час, щоб "очистити" певні бюрократичні питання

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Введення в експлуатацію російського газогону "Північний потік-2" може затягнутись до 8 травня 2022 року.

Про це повідомляє інформаційне агентство Bloomberg.

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За даними видання, оператору трубопроводу може знадобитись ще декілька місяців для того, щоб "очистити" бюрократичні питання, які залишились.

Згідно з інформацією Bloomberg процес виглядатиме так:

Спочатку рішення про сертифікацію має видати Федеральне мережеве агентство Німеччини, у яких є час до 8 січня 2022 року.

Однак після Німеччини, яка вже фактично погодилась на запуск трубопроводу і заявила, що він не несе небезпеки енергетичній системі ЄС, рішення буде передане Європейській комісії.

У Єврокомісії є два місяці на розгляд цього питання і процес може бути продовжено ще на два місяці.

"Російському "Північному потоку-2" може знадобитися ще кілька місяців...трубопровід може бути схвалений лише 8 травня, якщо регулятивні органи використовуватимуть весь відведений на це час", – пише Bloomberg.

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Доповнюється...