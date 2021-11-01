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Делает Киев уязвимым: как "Северный поток-2" развязывает руки Кремлю

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
1 ноября, 15:15
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Война со всеми ее последствиями: Витренко рассказал об опасности "Северного потока-2" для Украины
Чем Украине грозит "Северный поток-2"
Чем Украине грозит "Северный поток-2" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что отказ России от транзита газа через Украину, развяжет Кремлю руки в вопросе полномасштабного военного вторжения.

Об этом Витренко заявил в интервью газете Financial Times.

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Также глава "Нафтогаза" заявил, что запуск российского газопровода "Северный поток-2" сделает Киев более уязвимым.

По словам Витренко, Россия по-прежнему использовала газ в качестве оружия и запуск потока может поставить Украину под угрозу полномасштабной войны, так как устранит сдерживающий фактор.

"Если не будет физического транзита через Украину, это увеличивает шансы полномасштабной войны между Россией и Украиной со всеми ее последствиями", – сказал чиновник.

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Также, по мнению Витренко, для введения санкций против трубопровода уже есть основания, в том числе, российские требования к Германии и шантаж в переговорах с Молдовой.

Сертификация "Северного потока-2"

Недавно компания-оператор "Северного потока-2" сообщила о полной готовности первой нити к поставкам газа.

Вторую нить планируют заполнить до конца 2022 года, однако начать работу просто так газопровод не может.

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Для этого необходимо получить разрешение от немецкого регулятора и Еврокомиссии, а данный процесс занимает примерно 4-7 месяцев.

Ранее "Сегодня" вместе с экспертами разбирались, зачем данный газопровод Владимиру Путину.

А также сообщали, что "Газпром" возобновил поставки газа в Молдову по новой цене.

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