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Решает сразу три задачи Путина: почему "Северный поток – 2" так важен для РФ и опасен для Украины

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
20 октября, 06:40
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"Сегодня" разбирались в задачах, которые Россия ставит перед "Северным потоком -2", – почему этот газопровод так опасен для Украины
Зачем Путину "Северный поток-2" - ответы экспертов
Зачем Путину "Северный поток-2" - ответы экспертов / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский газопровод "Северный поток – 2" приблизился к запуску максимально за всю свою историю.

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин ранее заявлял, что Россия уже готова поставлять по трубопроводу газ и ждет лишь окончательного разрешения от немецкого регулятора.

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По словам других российских чиновников, в том числе вице-премьера Александра Новака, запуск "Северного потока – 2" поможет разрешить газовый кризис в ЕС.

В то же время все больше стран искоса смотрят на "Газпром" и обвиняют его в намеренном уменьшении поставок природного газа на свободном рынке, чтобы как можно быстрее запустить газопровод в работу.

"Сегодня" с экспертами разбирались, почему России так нужен этот трубопровод и какая роль в этой геополитической игре отведена Украине.

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Одним выстрелом – всех зайцев

По словам политолога Олега Саакяна, запуск "Северного потока – 2" решит сразу три вопроса для Путина.

Во-первых, ввод в строй трубопровода в совокупности с "Турецким" и первым "Северным потоком" делает Россию полностью независимой от транзита газа через Украину.

"Соответственно, это развязывает ей руки на украинском направлении как в военном, так и в геополитическом и геоэкономическом плане", – говорит политолог.

Вторая задача, которую Путин хочет решить с помощью этого газопровода, – это обеспечение еще большей интеграции с финансово-промышленными группами Германии. А как следствие – связь с политическими элитами и усиление влияния на немецкую политику. Олег Саакян отмечает, что это увеличивает возможности коррумпирования европейской элиты.

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Ну и, в-третьих, это усиление своего энергетического присутствия в Европе в период трансформации и перехода на альтернативные источники энергии.

"Таким образом, Российская Федерация решает для себя вопрос увеличения объемов поставки газа на европейский рынок в период трансформации. В данный период, по прогнозам многих экспертов, будет наращиваться потребление газа", – отмечает эксперт.

Не стоит забывать, что значительная часть российского бюджета – это деньги от продажи энергоносителей, поэтому активные продажи и конкуренция на газовом рынке позволит собрать больше "нефтедолларов".

Не только "Северный поток – 2"

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ отмечает, что "Северный поток – 2" – это лишь часть большого геополитического плана РФ, который нацелен на лишение Украины транзита.

По словам эксперта, этот процесс начался не сегодня и даже не в 2000-х годах, а еще в 90-х годах прошлого столетия.

"Северный поток – 2" нельзя рассматривать отдельно от других нитей газопроводов, которые были построены в обход Украины. Проблема нашей страны в том, что у нас полностью отсутствует стратегическое видение ситуации. Мы за деревьями не увидели леса", – говорит Алексей Кущ.

По его мнению, украинская власть слишком приближенно смотрит на эту проблему и не может понять всю масштабность ситуации.

Эксперт отмечает, что создание газопроводов в обход Украины началось с запуска в конце 90-х проекта Ямал – Европа. Этот первый обходной транснациональный магистральный газопровод, проходящий через Беларусь, забрал у нашей страны несколько десятков миллиардов кубов транзитного газа и, соответственно, миллиарды долларов, которые пошли в белорусский и польский бюджеты.

Еще один проект из российского плана был реализован совсем недавно, и внимание на него обратили слишком поздно. Речь идет о контракте Венгрии с российским "Газпромом" на поставку природного газа по газопроводу "Турецкий поток", который пролегает по территории Сербии и Австрии и лишает Украину части транзита.

"Вся риторика была направлена на то, чтобы остановить" Северный поток- 2", но почему была тишина вокруг "Турецкого потока", который строился примерно в то же время? То есть вот эта однобокость и сыграла окончательную роль в отношении европейских стран к нам".

Таким образом, оценивать важность "Северного потока – 2" отдельно от других трубопроводов, обходящих Украину с разных сторон – неправильно.

Он лишь дополняет целую систему из нескольких потоков, направленных на полное лишение Украины транзита.

Когда могут запустить "Северный поток – 2"

Однако даже готовый трубопровод нельзя эксплуатировать в данный момент, так как ему нужно пройти сертификацию.

Проект должен полностью соответствовать требованиям Третьего энергопакета – документа, который регулирует энергетические отношения в ЕС.

Для этого может потребоваться от четырех месяцев до полугода, говорят эксперты. Однако осталась еще одна зацепка, которая тормозит процесс.

18 октября "Нафтогаз Украины" также подал заявку на участие в процессе сертификации российского газопровода с целью доказать его опасность и не дать запустить в работу.

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