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СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

На крок ближче до запуску: коли заповнять газом другу нитку "Північного потоку – 2"

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
29 жовтня, 14:10
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Один із інвесторів "Північного потоку – 2" повідомив про наміри повністю заповнити другу нитку газом до кінця року.
Інвестори "Північного потоку - 2" повідомили про плани на другу нитку
Інвестори "Північного потоку - 2" повідомили про плани на другу нитку / Фото: Колаж: Сьогодні

Перша нитка російського газогону "Північний потік – 2" вже повністю готова до запуску, а другу планують заповнити технічним газом до кінця 2021 року.

Про це повідомив голова австрійської OMV, один із інвесторів проєкту Альфред Штерн.

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"Перша нитка була заповнена газом, тому вже готова до запуску. Проєктна компанія Nord Stream 2 AG також націлена, що до кінця року другу лінію буде заповнено газом", – заявив Штерн.

Сертифікація "Північного потоку – 2"

Навіть повністю готовий до роботи трубопровід не може почати постачання газу без проходження процедури юридичної сертифікації.

Дозвіл мають дати німецький регулятор і Єврокомісія, а сама процедура виглядає так:

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  • Спочатку оператор "Північного потоку – 2" має подати заявку до німецького регулятора, це було зроблено 8 вересня. Потім цю заявку мають розглядати протягом 4 місяців;
  • Після цього періоду у європейських агентств є два місяці для своїх коментарів;
  • Наприкінці рішення знову повертається до регулятора ФРН, який і виносить свій вердикт.

Раніше ми писали, що Сполучені Штати прогнозують затяжнішу сертифікацію і вважають, що трубопровід може запуститись лише навесні 2022 року.

А також разом з експертами розбирались, чому "Північний потік – 2" такий важливий для Путіна.

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