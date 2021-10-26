Придется отложить: США прогнозируют затяжную сертификацию "Северного потока-2"

Как минимум до марта: США изменили прогноз по запуску "Северного потока-2" и процессу сертификации

Когда газопровод запустят в работу - прогноз / Фото: Коллаж: Сегодня

Сертификация "Северного потока-2" затянется до марта 2022 года, так что начать работу российский трубопровод сможет не раньше этого срока.

Об этом заявил советник президента США по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштейн, передает агентство Reuters.

Реклама

Поэтому если Россия заявляет о возможности резко увеличить поставки газа через данный газопровод, она должна это сделать в данный момент через существующие трубопроводы.

"Вы не можете иметь и то, и другое", – сказал представитель Госдепа.

Хохштайн также рассказал, что президент РФ Путин уже близок к использованию газа в качестве оружия.

Реклама

"Я думаю, что мы близки к этому пределу, если Россия действительно имеет газ для поставок и не делает этого, и сделает это только если Европа пристанет на ее другие требования, которые абсолютно не связаны", – заявил Хохштейн.

По словам дипломата, Россия находится в лучшем положении и могла помочь Европе с газовым кризисом.

Сертификация "Северного потока-2"

Для запуска в работу газопровод должен получить несколько разрешений, в том числе, от немецкого регулятора и Европейской комиссии.

Реклама

Сначала регулятор получает заявку, рассматривает ее четыре месяца, затем решение рассматривают европейские агентства.

С их комментариями заявка возвращается к регулятору и уже он выносит окончательное решение.

Ранее посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр заявил, что сертификация должна проходить исключительно по правилам и все должно происходить "чисто".

Мы также писали, что глава МИД Дмитрий Кулеба обвинил Путина в энергетическом шантаже.