Деньги
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🚫 Жесткий карантин Выборы в Харькове Выборы в Харькове 👻 Хэллоуин-2021 💡 Большое обновление сетей
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Придется отложить: США прогнозируют затяжную сертификацию "Северного потока-2"

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
26 октября, 12:02
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Как минимум до марта: США изменили прогноз по запуску "Северного потока-2" и процессу сертификации
Когда газопровод запустят в работу - прогноз
Когда газопровод запустят в работу - прогноз / Фото: Коллаж: Сегодня

Сертификация "Северного потока-2" затянется до марта 2022 года, так что начать работу российский трубопровод сможет не раньше этого срока.

Об этом заявил советник президента США по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштейн, передает агентство Reuters.

Реклама

Поэтому если Россия заявляет о возможности резко увеличить поставки газа через данный газопровод, она должна это сделать в данный момент через существующие трубопроводы.

"Вы не можете иметь и то, и другое", – сказал представитель Госдепа.

Хохштайн также рассказал, что президент РФ Путин уже близок к использованию газа в качестве оружия.

Реклама

"Я думаю, что мы близки к этому пределу, если Россия действительно имеет газ для поставок и не делает этого, и сделает это только если Европа пристанет на ее другие требования, которые абсолютно не связаны", – заявил Хохштейн.

По словам дипломата, Россия находится в лучшем положении и могла помочь Европе с газовым кризисом.

Сертификация "Северного потока-2"

Для запуска в работу газопровод должен получить несколько разрешений, в том числе, от немецкого регулятора и Европейской комиссии.

Реклама

Сначала регулятор получает заявку, рассматривает ее четыре месяца, затем решение рассматривают европейские агентства.

С их комментариями заявка возвращается к регулятору и уже он выносит окончательное решение.

Ранее посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр заявил, что сертификация должна проходить исключительно по правилам и все должно происходить "чисто".

Мы также писали, что глава МИД Дмитрий Кулеба обвинил Путина в энергетическом шантаже.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Финанс-дайджест
Больше новостей
Money-лайфхакер
Тарифы на газ
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.35

Российский рубль (₽)

0.3772

Евро (€)

30.57

Опрос
Налогами по цифровизации
Что будет с 4G и 5G в Украине
Лови связь!
Выбор украинцев
ТОП электрокаров
Узнай о новом рекорде
Опрос
Поройся в копилке
Мелочь по цене "евробляхи"
Интересно!

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Хочу знать
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,66
30,50
30,00
29,00
17,67
31,85
30,58
28,94
18,57
32,99
32,79
31,69
18,79
33,79
31,72
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,34
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять