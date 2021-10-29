На шаг ближе к запуску: когда заполнят газом вторую нитку "Северного потока – 2"

Первая нить российского газопровода "Северный поток-2" уже полностью готова к запуску, а вторую планируют заполнить техническим газом до конца 2021 года.
Про это сообщил глава австрийской OMV, один из инвесторов проекта Альфред Штерн.
"Первая нить была заполнена газом, поэтому уже готова к запуску. Проектная компания Nord Stream 2 AG также нацелена, что до конца года вторая линия будет заполнена газом", – заявил Штерн.
Далее по теме
Сертификация "Северного потока-2"
Даже полностью готовый к работе трубопровод не может начать поставки газа без прохождения процедуры юридической сертификации.
Разрешение должны дать немецкий регулятор и Еврокомиссия, а сама процедура выглядит так:
- Сначала оператор "Северного потока-2" должен подать заявку в немецкий регулятор, это было сделано 8 сентября. Затем эта заявка должна рассматриваться в течение 4 месяцев;
- После этого периода у европейских агентств существуют два месяца для своих комментариев;
- В конце решения снова возвращается к регулятору ФРГ, который и выносит свой вердикт.
Раньше мы писали, что Соединенные Штаты прогнозируют более затяжную сертификацию и считают, что трубопровод может запуститься только весной 2022 года.
А также вместе с экспертами разбирались, почему "Северный поток-2" так важен для Путина.