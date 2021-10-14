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Есть только одна зацепка: когда России удастся сертифицировать "Северный поток – 2"

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
14 октября, 08:10
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"Сегодня" вместе с экспертом разбирались, что нужно для сертификации "Северного потока – 2" и когда он получит разрешение на работу
Сколько времени нужно для сертификации "Северного потока-2"
Сколько времени нужно для сертификации "Северного потока-2" / Фото: Коллаж: Сегодня

Строительство печально известного для Украины газопровода "Северный поток – 2" официально завершилось 10 сентября.

С тех пор весь мир ждет, когда проект сертифицируют, позволят запустить в эксплуатацию и дадут такое разрешение вообще.

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"Сегодня" разбирались, когда "Северный поток – 2" может пройти все юридические процедуры и что для этого нужно.

Почему "Северный поток – 2" до сих пор не сертифицировали

Строительство российского газопровода начали еще в 2018 году, уже тогда проект называли спорным.

Против него сразу выступила Польша и Балтийские страны, а Россия старательно убеждала Европу в том, что эта труба им крайне важна.

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А потом наступил целый ряд санкций против оператора проекта.

Сначала это сделали США в 2019 году, следующие санкции были введены в связи с отравлением Кремлем оппозиционера Алексея Навального.

Все эти процессы затормозили строительство и сертификацию "Северного потока – 2", запуск которого Россия анонсировала едва ли не каждый месяц.

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Что говорят в ЕС

Тем не менее в данный момент "Газпром" подошел более близко к сертификации газопровода, чем когда-либо.

В Еврокомиссии в середине сентября заявили, что для сертификации газопровода понадобится минимум два месяца, а потом процедуру могут продлить.

Об этом сказала представитель Еврокомиссии Вивиан Лунела и отметила, что процедуру начнут тогда, когда регулятор получит запрос.

"Когда Еврокомиссия получит данный запрос, у нее будет два месяца на предоставление ответа. И данный срок может быть дополнительно продлен, но это уже совсем другая процедура", – рассказала Лунела.

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущотмечает, что для сертификации "Северного потока – 2" понадобится от 4 до 6 месяцев.

"Есть определенные технические регламенты, которые нужно выполнить, и понятно, что это произойдет или в конце этого года, или в начале следующего", – говорит Кущ.

По словам эксперта, уже есть соответствующие решения о том, что "Северный поток – 2" отвечает интересам Евросоюза.

"Основные преграды сняты, существуют маленькая зацепка в том, что один из сенаторов США блокирует определенные назначения и для разблокировки требует ввести санкции против оператора проекта", – говорит экономист.

Что будут делать США

По словам экономиста, это требование вряд ли будет выполнено, и Байден с Путиным во время встречи договорились о том, что Соединенные Штаты не будут препятствовать "Северному потоку – 2".

Алексей Кущ отмечает, что техническая и юридическая готовность газопровода – это два разных понятия, и без сертификации он не имеет права работать, даже будучи полностью готовым.

А вот старший советник Госдепа США Амос Хохштайн считает, что для сертификации газопровода нужно минимум 6-7 месяцев.

Процедура выглядит так:

  • сначала подтвердить соответствие газопровода всем требованиям должен немецкий регулятор, у которого на это есть четыре месяца. По словам Хохштайна, данный период начался 8 сентября и продлится до 8 января;
  • затем у европейских агентств будет два месяца на то, чтобы рассмотреть это решение и прокомментировать его правомерность;
  • когда эти этапы будут пройдены, решение возвращается к регулятору и он выносит окончательный вывод о соответствии Третьему энергопакету ЕС.

В Госдепе также заверили, что газопровод будет запущен только тогда, когда он будет отвечать всем требованиям энергопакета.

Ранее аналитик Алексей Лупоносов в комментарии "Сегодня" рассказывал, что газопровод не сможет помочь Европе этой зимой, так как слаженной работы может достичь лишь в конце отопительного сезона.

"Даже если мы предположим, что произошло невозможное и "Северный поток – 2" получил разрешение на работу прямо в данный момент, то первое потребления с этого газопровода будет возможно не ранее, чем в феврале или в конце января", – говорит эксперт.

Подробнее о том, что сказал эксперт о важности "Северного потока – 2" для России и как он повлияет на биржевые цены на газ в Европе, читайте в нашем материале.

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