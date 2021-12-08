"Північний потік-2" можуть повністю закрити: у США та Німеччині назвали умову

У США та Німеччині домовилися про дії проти "Північного потоку-2" у разі вторгнення РФ в Україну

"Північний потік-2" можуть перекрити, якщо РФ вторгнеться в Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

Офіційні особи Сполучених Штатів заявили членам Конгресу, що вони мають домовленість із Німеччиною про закриття російського газопроводу "Північний потік-2", у разі вторгнення РФ в Україну

Про це повідомляють Financial Times і Reuters, посилаючись на радника президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейка Салліван, чиновника Держдепу Вікторію Нуланд та ще одного помічника Конгресу.

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За їхніми словами, вони отримали запевнення з ФРН про те, що газопровід перекриють, проте сторони ще узгодили точне визначення того, що вважатиметься вторгненням.

На думку Вікторії Нуланд, Німеччина готова взяти участь у серйозних діях проти РФ, якщо та вторгнеться в Україну. Нуланд зазначила, що США та ФРН вже розпочали "інтенсивні консультації" з цього приводу.

У той же час Джейк Салліван заявив, що США зв'язувалися з урядом Німеччини для обговорення потенційного вторгнення та сказав, що "якщо Путін хоче бачити потік газу цим трубопроводом, він, можливо, не захоче ризикнути вторгнутися в Україну".

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Загроза від трубопроводу "Північний потік-2" буде включена до американського пакету санкцій, який передбачає блокування конвертації рублів у долари та націлений на російську олігархію, повідомляють джерела FT

За словами європейського дипломата, офіційні особи Америки дали зрозуміти своїм союзникам, як діятимуть у разі російського вторгнення, пише Reuters.

"Північний потік-2" – завжди слон у кімнаті... Це нависає над усім, що пов'язане з Росією, Німеччиною та Україною", – наголосив невідомий речник.

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Сертифікація "Північного потоку-2"

Російський газопровід "Північний потік-2" не може бути запущений у роботу незважаючи на повну технічну готовність.

Проект має пройти обов'язкову процедуру юридичної сертифікації, яка має підтвердити його безпеку та відповідність вимогам ЄС.

Спочатку компанія-оператор газопроводу має подати заявку до німецького регулятора , це було зроблено 8 вересня Після, регулятор розглядає цю заявку протягом чотирьох місяців, тобто до 8 січня

Однак і тоді трубопровід не повинен бути запущений, незважаючи на всілякий тиск РФ, оскільки наступні два місяці рішення регулятора мають розглядати європейські профільні агенції.

Далі їх вирішення повертається до Німеччини і там вирішується остаточна доля "Північного потоку-2".

У процесі сертифікації також візьме участь український "Нафтогаз", Який спробує довести, що це небезпечний геополітичний проєкт.

Затяжну сертифікацію прогнозує та інформаційне агентство Bloomberg, на їхню думку процес затягнеться як мінімум до весни.