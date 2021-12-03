Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон 💡 Нововведення грудня 💸 Тисяча Зеленського 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

"Росія заклала міну в Європі". У Німеччині назвали "Північний потік – 2" помилкою

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
3 грудня, 11:48
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Німецький оглядач розкритикував російський трубопровід "Північний потік – 2" і назвав його величезною стратегічною помилкою
Як РФ заклала "міну" в Європі у вигляді "Північного потоку - 2"
Як РФ заклала "міну" в Європі у вигляді "Північного потоку - 2" / Фото: Колаж: Сьогодні

Російський газопровід "Північний потік – 2" став величезною стратегічною помилкою і ніколи не був аполітичним проєктом.

Про це заявив німецький оглядач Ніколас Буссе у німецькому виданні Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Реклама

За словами журналіста, не можна недооцінювати плани РФ стосовно Європи та "бездушність кремлівського правителя".

"Американських сенаторів та інших партнерів Німеччини не тішить, що ФРН отримує додаткові доходи за рахунок співпраці з країною, яка постійно закладає "міни" під стабільність та безпеку Європи", – пише Буссе.

Оглядач також вважає, що Російська Федерація створює загрозу для Заходу за рахунок нафтогазового бізнесу та "Північний потік – 2" – не виняток.

Реклама

Сертифікація "Північного потоку – 2"

У жовтні німецький регулятор призупинив процес сертифікації "Північного потоку – 2", оскільки компанія оператора трубопроводу не відповідає організаційній формі ФРН.

Тоді в РФ заявили, що створять дочірню компанію на території Німеччини, яка займатиметься міжнародною частиною газопроводу.

В Україні це назвали хитрощами "Газпрому", а економіст Олексій Кущ сказав, що таким чином РФ намагається "розбити" проєкт на кілька частин та сертифікувати окремо.

Реклама

Проте експерти стверджують, що санкції США та призупинення сертифікації не допоможуть повністю зупинити трубопровід, а можуть лише загальмувати процес.

Про те, що можуть зробити США та Німечч, "Сьогодні" розбиралися з експертом

Ми також писали, що про небезпеку "Північного потоку – 2" попереджає "Нафтогаз".

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
ТОП публікацій
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Керівник проекту "Гроші" Сьогодні

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

 Дивитись усі статті
Бізнес News
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.29

Російський рубль (₽)

0.3703

Євро (€)

30.94

Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
ТОП бізнес
Золота жила для підприємців
Чернігів
Харків
Дніпро
Львів
Чорноморськ
1/2
Чому не Київ?
Опитування

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Карантинні прогнози
Що чекає на підприємців
Вакцинуйся знанням!
Біржа прогнозів
Продавати чи купувати долари?
Експертні поради
Green Energy
Лідери сонячної енергетики
Що не так із Україною?
Математика нумізматики
За одну монету готові платити 100 тис. грн!
Порийся в скарбничці
Авторинок
Улюблені уживані машини українців
Тест-драйв цін
Опитування
(Не)святкові ціни
Скільки коштує Новий рік
Заглянь під ялинку
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,32
31,50
31,00
30,00
18,33
31,98
30,85
29,11
19,33
31,98
31,79
30,64
19,57
33,88
30,87
30,27
18,97
33,99
30,87
30,27
19,64
33,99
30,87
30,27
19,64
35,49
31,67
30,64
19,00
36,09
31,29
28,89
18,98
36,97
32,15
34,97
19,97
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти