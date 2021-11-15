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"Нафтогаз" візьме участь у сертифікації "Північного потоку – 2"

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
15 листопада, 19:50
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Як заявив голова правління НАК "Нафтогаз України", участь у процедурі сертифікації допоможе дізнатися про позицію та аргументи Nord Stream 2 AG
Юрій Вітренко розповів про участь у сертифікації "Північного потоку-2"
Юрій Вітренко розповів про участь у сертифікації "Північного потоку-2" / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

"Нафтогаз" візьме участь у процедурі сертифікації російського газопроводу "Північний потік – 2" . Відповідне рішення ухвалив німецький регулятор BNetzA.

Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко.

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За його словами, "Нафтогаз" виступатиме проти сертифікації газопроводу.

"Ми готові надати свої аргументи, чому Nord Stream AG не може бути сертифікований без його повної відповідності європейському енергетичному законодавству", – заявив Юрій Вітренко.

Він зазначив, що це рішення також дозволить "Нафтогазу" дізнатися про позицію та аргументи Nord Stream 2 AG, що означатиме велику прозорість процесу.

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Коли можуть запустити "Північний потік – 2"

Незважаючи на те, що "Північний потік – 2" вже готовий до запуску, його ще не можна експлуатувати, оскільки йому потрібно пройти сертифікацію.

Проект має повністю відповідати вимогам Третього енергопакету – документа, що регулює енергетичні відносини у ЄС.

Для цього може знадобитися від чотирьох місяців до півроку, кажуть експерти. Однак залишилася ще одна зачіпка що гальмує процес.

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Як раніше ми писали, введення в експлуатацію російського газопроводу "Північний потік – 2" може тривати до 8 травня 2022 року. Про причини читайте у матеріалі "Сьогодні".

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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