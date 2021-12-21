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Газ "уходит" из Европы: цены на голубое топливо стремительно рванули вверх

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
21 декабря, 11:00
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Польский газопровод "Ямал – Европа" перешел в реверсный режим и остановил работу
Что произошло с газопроводом "Ямал - Европа"
Что произошло с газопроводом "Ямал - Европа" / Фото: Коллаж: Сегодня

Биржевая цена на природный газ в Европе достигла свыше 1800 долларов за тысячу кубометров на фоне заявлений об остановке и развороте в реверсе газопровода "Ямал – Европа".

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

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Российский монополист "Газпром" не заказывал транзит через "Ямал – Европа" на газовые сутки 21 декабря. По данным газотранспортного оператора Gascade, данный трубопровод остановил свою работу и перешел в реверсный режим, т.е. газ движется наоборот, с запада на восток.

Еще одной причиной считается падение уровня ветрогенерации в регионе.

"Газпром" отказывается увеличивать транзит

Со второй половины декабря компания перешла на посуточное бронирование дополнительных транзитных мощностей.

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Так, 20 декабря "Газпром" не стал бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину, а через "Ямал – Европа" забронировал 19,3 млн куб. м/сут мощности на январь.

Такая модель планирования, которая была направлена на то, чтобы сократить лишние затраты на бронирование чрезмерных мощностей, в период мощного энергетического кризиса имеет несколько обратный эффект.

Дело в том, что такое бронирование влияет на биржевые цены на газ, а также на цену акций самого "Газпрома".

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"Сегодня" также писали, почему для "Газпрома" может быть выгодно затягивание сертификации "Северного потока – 2", и разбирались, хватит ли Украине и Европе газа на эту зиму.

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