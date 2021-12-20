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"Нафтогаз Трейдинг" продает газ по рекордной цене – сколько стоит голубое топливо

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
20 декабря, 15:30
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Биржевые цены на газ в Украине практически догнали европейские и установили новый рекорд
Цены на газ в Украине побили рекорд
Цены на газ в Украине побили рекорд / Фото: Коллаж: Сегодня

Компания "Нефтегаз Трейдинг" предлагает газ на бирже по рекордной ныне цене 56 112 гривен за тысячу кубических метров.

Об этом свидетельствуют результаты торгов на Украинской энергетической бирже от 20 декабря.

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На декабрь цена на условиях послеоплаты составляет 56 712 грн, а на январь – 56 892 грн. У других продавцов предложения также не дешевые, цена колеблется от 44 400 до 59 500 грн/тыс куб.

Рекорд установил еще один показатель, цена на голубое топливо на краткосрочном рынке достигла 49 617,65 грн за тысячу кубометров. В общей сложности, в течение дня было реализовано 85 тыс куб м газа.

Почему цены растут?

Цены на украинских биржах напрямую зависят от котировок на европейских, которые в последнее время стремительно рванули вверх.

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Утром 20 декабря цены взлетели выше 1900 долларов за тысячу кубометров. Причиной считают обвал поставок российского газа через газопровод Ямал – Европа до 1,3 млн куб м в сутки.

Однако в Украине газ все равно торгуется дешевле, при пересчете на гривны разница составляет примерно 7 тыс.

По мнению экономиста Алексея Куща, 2000 долларов – совсем не предел и цены могут взлететь выше в течение зимы. Все зависит от того, на сколько холодной будет эта зима.

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В то же время российский монополист "Газпром" отказался бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину, а "Нафтогаз" заявил, что не сможет долго сдерживать низкие тарифы на газ.

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