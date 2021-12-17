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"Нафтогаз" не сможет долго удерживать тарифы: сколько придется платить за газ

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
17 декабря, 11:05
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Глава "Нафтогаза" заявил, что нынешняя цена газа для бытовых потребителей искусственная и на самом деле голубое топливо стоит намного дороже
Сколько на самом деле стоит газ в Украине
Сколько на самом деле стоит газ в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Рыночная цена газа в пять раз выше, чем та, которую получают украинцы в платежках. Бытовые потребители платят меньше, так как "Нафтогаз" искусственно сдерживает тарифы.

Об этом в эфире программы "Право на владу" заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.

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По его словам, если цены на газ не изменятся, "Нафтогаз" не сможет долго удерживать нынешние тарифы. Витренко заявил, что реальная цена за кубометр газа – 45 грн, а не 8 грн, за которые его продают населению.

"Тогда будет серьезный разговор внутри страны с депутатами, голосующими за бюджет и определяющими источники и использование средств, и с потребителями, с украинцами. Мы действительно будем вместе садиться и решать, как выживать", – говорит глава компании.

В таком случае, по мнению Витренко, предприятия теплокоммунэнерго могут перейти на использование биогаза, который можно производить из отходов сельскохозяйственного производства и переработки мусора.

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Также нужно научить украинцев более ответственно относиться к потреблению и начать внедрять в стране программу термомодернизации.

Что происходит с ценами на газ?

14 декабря цены на газ на европейских и украинских биржах начали стремительно расти на фоне заявлений о российском газопроводе "Северный поток – 2".

Спотовые цены в Украине подскочили почти до 40 грн за кубометр и продолжают расти в дальнейшем, а европейские прыгнули выше 1400 долларов за тысячу кубометров и их рост продолжается.

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О том, какие цены на газ в Европе в данный момент, "Сегодня" писали раньше. Мы также рассказывали, что для украинцев меняется тариф на доставку природного газа.

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