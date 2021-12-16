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Цена газа в Европе превысила рекордную за два месяца отметку

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
16 декабря, 18:33
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Цена газа в Европе превышает 1600 долларов за тысячу кубометров
Цена на газ побила свой октябрьский рекорд
Цена на газ побила свой октябрьский рекорд / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Январские фьючерсы на газ превысили отметку в 1600 долларов за тысячу кубометров. Цена снова побила свой исторический рекорд.

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 17.29 выросла до 1602 долларов за 1 тысячу кубических метров (€137 за 1 МВт•ч).

/ Фото: скриншот

Запуск "Северного потока-2" затягивается

Русский газопровод "Северный поток – 2" точно не будет запущен в ближайшие полгода, так как немецкий регулятор не примет решение о сертификации в первой половине 2022 года.

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По словам экономиста Алексея Куща, "Северный поток – 2" давно стал своеобразным консенсусом между основными геополитическими игроками, такими как Европа, Россия и США. Все происходящие вокруг события аналитик считает тактическими играми перед запуском трубопровода.

Например, для новой главы Министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая является представителем партии "зеленых", важно артикулировать свою политику перед своими избирателями.

А политика этой партии состоит в том, чтобы осуществить так называемый "зеленый переход" и полностью отказаться от российского газа соответственно, и от "Северного потока – 2".

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Ранее мы писали, что объем прокачки газа через Украину российской компанией "Газпром" в 2021 году существенно снизился.

А также узнавали, прекратит ли Россия поставки газа через Украину уже этой зимой.

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