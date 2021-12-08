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В Украине вырастут тарифы на доставку газа: сколько будем платить с 1 января

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
8 декабря, 12:13
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Регулятор предложил поднять цены как минимум у 25 поставщиков
Повышение тарифов серьезно ударит лишь по тех, кто тратит много газа
Повышение тарифов серьезно ударит лишь по тех, кто тратит много газа / Фото: Коллаж: Сегодня

С 1 января в Украине изменятся тарифы на доставку газа – большинству украинских семей придется больше платить за доставку голубого топлива. Новые тарифы для облгазов уже подготовила Национальная комиссия в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Соответствующие документы размещены на сайте НКРЭКУ.

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Поставщики просят повысить тарифы на доставку газа. Например, "Винницагаз" просит установить тариф на уровне 4,41 грн/куб, хотя сейчас он – 2,016 грн. Чиновники приняли решение поднять в Виннице тариф лишь до 2,112 грн.

Регулятор предложил поднять цены как минимум у 25 поставщиков. Это позволит повысить зарплаты на предприятиях, рассчитаться за технологический газ, ремонтные работы и тд.

На практике, повышение тарифов серьезно ударит лишь по тех, кто тратит много газа.

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Какими будут тарифы?

  • "Винницагаз" – с 2,016 до 2,112
  • "Волыньгаз" – с 1,884 до 1,884
  • "Днепрогаз" – с 1,116 до 1,08
  • "Днепропетровскгаз" – с 1,404 до 1,512
  • "Криворожгаз" – с 0,612 до 0,636
  • "Донецкоблгаз" – с 1,224 до 1,416
  • "Мариупольгаз" – с 1,836 до 1,74
  • "Житомиргаз" – с 2,016 до 2,04
  • "Коростышевгаз" – с 2,100 до 2,184
  • "Закарпатгаз" – с 2,136 до 2,388
  • "Запорожгаз" – с 1,104 до 1,104
  • "Мелитопольгаз" – с 2,148 до 2,208
  • "Ивано-Франковскгаз" – с 2,148 до 2,232
  • "Тысменицагаз" – с 2,148 до 2,388
  • "Киевгаз" – с 0,372 до 0,384
  • "Киевоблгаз" – с 1,740 до 1,752
  • "Кировоградгаз" – с 1,920 до 1,788
  • "Луганскгаз" – с 1,860 до 1,884
  • "Львовгаз" – с 2,016 до 2,028
  • ДГХП "Сірка" – с 1,368 до 1,452
  • "Николаевгаз" – с 2,148 до 2,388
  • "Одессагаз" – с 1,008 до 1,308
  • "Гадячгаз" – с 1,992 до 2,388
  • "Лубныгаз" – с 2,148 до 2,388
  • "Полтавагаз" – с 2,136 до 2,112
  • "Ровногаз" – с 2,016 до 1,848
  • "Сумыгаз" – с 1,536 до 1,608
  • "Тернопольгаз" – с 2,148 до 2,1
  • "Тернопольгоргаз" – с 1,056 до 0,96
  • "Харьковгаз" – с 2,148 до 2,388
  • "Харьковгоргаз" – с 0,42 до 0,516
  • "Херсонгаз" – с 2,016 до 1,944
  • "Хмельницкгаз" – с 1,992 до 1,848
  • "Шепетовкагаз" – с 1,308 до 1,272
  • "Уманьгаз" – с 2,136 до 2,34
  • "Черкасыгаз" – с 0,648 до 0,684
  • "Черновцыгаз" – с 2,136 до 2,568
  • "Черниговгаз" – с 1,944 до 2,112

В то же время, член НКРЭКУ Ольга Бабий объяснила, что обнародованные поставщиками цифры никто еще не утвердил – это лишь предварительные расчеты.

"Они берут планированный объем распределения и все свои расходы, связанные с распределением. Расходы разделяют на объем и рассчитывают тариф. Этот расчет выносят на предварительное обсуждение", – отмечает она.

Реформа ЖКХ

В Украине в ближайие три года пройдет масштабная реформа ЖКХ, на которую выделят 300 миллиардов гривен.

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По словам президента Владимира Зеленского, речь идет о термомодернизации жилого фонда и общественных зданий из-за возможного прекращения транзита газа из России.

"Мы продемонстрируем серьезные шаги в термомодернизации в следующем году и через год (…) это будет несколько тысяч многоэтажек в ближайшие два года. На этом примере мы покажем, что такие дома потребляют вдвое меньше газа", – сказал он.

Ранее мы сообщали, что в Украине в 2022 году существенно возрастут тарифы на газ, электроэнергию, горячую воду и отопление. В целом уровень инфляции составит 8%.

Напомним, что в Украине цена на газ для тех, кто пользуется услугами поставщика последней надежды (ПОН), на 3 декабря 2021 составила 46,7 грн за куб.

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