Выше 46 гривен за куб! В "Нафтогазе" объяснили, кому придется платить такие деньги за газ

Цены на газ для некоторых украинцев могут резко взлететь и меняться каждый день

Цены на газ для некоторых украинцев существенно выросли / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине цена на газ для тех, кто пользуется услугами поставщика последней надежды (ПОН), на 3 декабря 2021 составила 46,7 грн за куб.

Об этом сообщили в пресс-службе НАК "Нафтогаза".

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Деятельность ПОН строго регламентирована законодательством, и цена газа для его потребителей рассчитывается по соответствующей формуле, утвержденным постановлением правительства. Поэтому газоснабжающая компания обязана поставлять газ всем своим потребителям по этой цене, которая может меняться каждый день.

Кто пользуется услугами ПОН

Услугами поставщика последней надежды (функцию выполняет НАК) пользуются те, поставщики которых не смогли выполнять свои обязательства. Таких клиентов автоматически на три месяца отдают ПОН, а затем они должны выбрать другого поставщика и заключить с ним уже долгосрочный договор.

Как отмечают в НАК "Нафтогазе", ПОН – своеобразная страховка от внезапной потери текущего поставщика. ПОН поддержит бесперебойное газоснабжение для того, чтобы бизнес мог продолжить стабильную работу.

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Либо огромные платежки для людей, либо нарушение условий ПОН

"Нафтогаз" обратился к Нацкомиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг с просьбой перевести всех клиентов ПОН на свой годовой тариф (7,96 грн за куб), однако комиссия до сих пор не приняла решения. Речь идет примерно о 500 тыс. клиентах.

С одной стороны, если они не разрешат "Нафтогазу", то сотням тысяч семей придут огромные платежи за газ. С другой стороны, если "Нефтегазу" передадут всех клиентов, это фактически нарушит конкурентные условия.

"ПОН – это временное решение для таких потребителей. Они должны в течение нескольких месяцев выбрать нового рыночного поставщика газа. Об этом мы постоянно напоминаем и просим сделать", – сообщает "Нафтогаз".