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В Україні зростуть тарифи на доставку газу: скільки платитимемо з 1 січня

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
8 грудня, 12:13
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Регулятор запропонував підняти ціни як мінімум у 25 постачальників
Підвищення тарифів серйозно вдарить лише по тих, хто витрачає багато газу
Підвищення тарифів серйозно вдарить лише по тих, хто витрачає багато газу / Фото: Колаж: Сьогодні

З 1 січня в Україні зміняться тарифи на доставку газу – більшості українських сімей доведеться більше платити за доставку блакитного палива. Нові тарифи для облгазів уже підготувала Національна комісія у сферах енергетики та комунальних послуг.

Відповідні документи розміщені на сайті НКРЕКП.

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Постачальники просять підвищити тарифи на доставку газу. Наприклад, "Вінницягаз" просить встановити тариф на рівні 4,41 грн/куб, хоча зараз він – 2,016 грн. Чиновники вирішили підняти у Вінниці тариф лише до 2,112 грн.

Регулятор запропонував підвищити ціни як мінімум у 25 постачальників. Це дозволить підвищити зарплати на підприємствах, розрахуватися за технологічний газ, ремонтні роботи тощо.

На практиці підвищення тарифів серйозно вдарить лише по тих, хто витрачає багато газу.

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Якими будуть тарифи?

  • "Вінницягаз" – з 2,016 до 2,112
  • "Волиньгаз" – з 1,884 до 1,884
  • "Дніпрогаз" – з 1,116 до 1,08
  • "Дніпропетровськгаз" – з 1,404 до 1,512
  • "Криворіжгаз" – з 0,612 до 0,636
  • "Донецькоблгаз" – з 1,224 до 1,416
  • "Маріупольгаз" – з 1,836 до 1,74
  • "Житомиргаз" – з 2,016 до 2,04
  • "Коростишівгаз" – з 2,100 до 2,184
  • "Закарпатгаз" – з 2,136 до 2,388
  • "Запоріжгаз" – з 1,104 до 1,104
  • "Мелітопольгаз" – з 2,148 до 2,208
  • "Івано-Франківськгаз" – з 2,148 до 2,232
  • "Тисменицягаз" – з 2,148 до 2,388
  • "Київгаз" – з 0,372 до 0,384
  • "Київоблгаз" – з 1,740 до 1,752
  • "Кіровоградгаз" – з 1,920 до 1,788
  • "Луганськгаз" – з 1,860 до 1,884
  • "Львівгаз" – з 2,016 до 2,028
  • ДДХП "Сірка" – з 1,368 до 1,452
  • "Миколаївгаз" – з 2,148 до 2,388
  • "Одесагаз" – з 1,008 до 1,308
  • "Гадячгаз" – з 1,992 до 2,388
  • "Лубнигаз" – з 2,148 до 2,388
  • "Полтавагаз" – з 2,136 до 2,112
  • "Рівнегаз" – з 2,016 до 1,848
  • "Сумигаз" – з 1,536 до 1,608
  • "Тернопільгаз" – з 2,148 до 2,1
  • "Тернопільміськгаз" – з 1,056 до 0,96
  • "Харківгаз" – з 2,148 до 2,388
  • "Харківміськгаз" – з 0,42 до 0,516
  • "Херсонгаз" – з 2,016 до 1,944
  • "Хмельницькгаз" – з 1,992 до 1,848
  • "Шепетівкагаз" – з 1,308 до 1,272
  • "Уманьгаз" – з 2,136 до 2,34
  • "Черкасигаз" – з 0,648 до 0,684
  • "Чернівцігаз" – з 2,136 до 2,568
  • "Чернігівгаз" – з 1,944 до 2,112

У той же час член НКРЕКП Ольга Бабій пояснила, що оприлюднені постачальниками цифри ніхто ще не затвердив – це лише попередні розрахунки.

"Вони беруть планований обсяг розподілу та всі свої витрати, пов'язані з розподілом. Витрати поділяють на обсяг та розраховують тариф. Цей розрахунок виносять на попереднє обговорення", – зазначає вона.

Реформа ЖКГ

В Україні протягом найближчих трьох років пройде масштабна реформа ЖКГ, на яку виділять 300 мільярдів гривень.

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За словами президента Володимира Зеленського, йдеться про термомодернізацію житлового фонду та громадських будівель через можливе припинення транзиту газу з Росії.

"Ми продемонструємо серйозні кроки в термомодернізації наступного року і через рік (…) це буде кілька тисяч багатоповерхівок у найближчі два роки. На цьому прикладі ми покажемо, що такі будинки споживають удвічі менше за газ", – сказав він.

Раніше ми повідомляли, що в Україні у 2022 році суттєво зростуть тарифи на газ, електроенергію, гарячу воду та опалення. Загалом рівень інфляції становитиме 8%.

Нагадаємо, що в Україні ціна на газ для тих, хто користується послугами постачальника останньої надії (ПОН), на 3 грудня 2021 року становила 46,7 грн за куб.

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