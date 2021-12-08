В Україні зростуть тарифи на доставку газу: скільки платитимемо з 1 січня

Регулятор запропонував підняти ціни як мінімум у 25 постачальників

Підвищення тарифів серйозно вдарить лише по тих, хто витрачає багато газу / Фото: Колаж: Сьогодні

З 1 січня в Україні зміняться тарифи на доставку газу – більшості українських сімей доведеться більше платити за доставку блакитного палива. Нові тарифи для облгазів уже підготувала Національна комісія у сферах енергетики та комунальних послуг.

Відповідні документи розміщені на сайті НКРЕКП.

Реклама

Постачальники просять підвищити тарифи на доставку газу. Наприклад, "Вінницягаз" просить встановити тариф на рівні 4,41 грн/куб, хоча зараз він – 2,016 грн. Чиновники вирішили підняти у Вінниці тариф лише до 2,112 грн.

Регулятор запропонував підвищити ціни як мінімум у 25 постачальників. Це дозволить підвищити зарплати на підприємствах, розрахуватися за технологічний газ, ремонтні роботи тощо.

На практиці підвищення тарифів серйозно вдарить лише по тих, хто витрачає багато газу.

Реклама

Якими будуть тарифи?

"Вінницягаз" – з 2,016 до 2,112

"Волиньгаз" – з 1,884 до 1,884

"Дніпрогаз" – з 1,116 до 1,08

"Дніпропетровськгаз" – з 1,404 до 1,512

"Криворіжгаз" – з 0,612 до 0,636

"Донецькоблгаз" – з 1,224 до 1,416

"Маріупольгаз" – з 1,836 до 1,74

"Житомиргаз" – з 2,016 до 2,04

"Коростишівгаз" – з 2,100 до 2,184

"Закарпатгаз" – з 2,136 до 2,388

"Запоріжгаз" – з 1,104 до 1,104

"Мелітопольгаз" – з 2,148 до 2,208

"Івано-Франківськгаз" – з 2,148 до 2,232

"Тисменицягаз" – з 2,148 до 2,388

"Київгаз" – з 0,372 до 0,384

"Київоблгаз" – з 1,740 до 1,752

"Кіровоградгаз" – з 1,920 до 1,788

"Луганськгаз" – з 1,860 до 1,884

"Львівгаз" – з 2,016 до 2,028

ДДХП "Сірка" – з 1,368 до 1,452

"Миколаївгаз" – з 2,148 до 2,388

"Одесагаз" – з 1,008 до 1,308

"Гадячгаз" – з 1,992 до 2,388

"Лубнигаз" – з 2,148 до 2,388

"Полтавагаз" – з 2,136 до 2,112

"Рівнегаз" – з 2,016 до 1,848

"Сумигаз" – з 1,536 до 1,608

"Тернопільгаз" – з 2,148 до 2,1

"Тернопільміськгаз" – з 1,056 до 0,96

"Харківгаз" – з 2,148 до 2,388

"Харківміськгаз" – з 0,42 до 0,516

"Херсонгаз" – з 2,016 до 1,944

"Хмельницькгаз" – з 1,992 до 1,848

"Шепетівкагаз" – з 1,308 до 1,272

"Уманьгаз" – з 2,136 до 2,34

"Черкасигаз" – з 0,648 до 0,684

"Чернівцігаз" – з 2,136 до 2,568

"Чернігівгаз" – з 1,944 до 2,112

У той же час член НКРЕКП Ольга Бабій пояснила, що оприлюднені постачальниками цифри ніхто ще не затвердив – це лише попередні розрахунки.

"Вони беруть планований обсяг розподілу та всі свої витрати, пов'язані з розподілом. Витрати поділяють на обсяг та розраховують тариф. Цей розрахунок виносять на попереднє обговорення", – зазначає вона.

Реформа ЖКГ

В Україні протягом найближчих трьох років пройде масштабна реформа ЖКГ, на яку виділять 300 мільярдів гривень.

Реклама

За словами президента Володимира Зеленського, йдеться про термомодернізацію житлового фонду та громадських будівель через можливе припинення транзиту газу з Росії.

"Ми продемонструємо серйозні кроки в термомодернізації наступного року і через рік (…) це буде кілька тисяч багатоповерхівок у найближчі два роки. На цьому прикладі ми покажемо, що такі будинки споживають удвічі менше за газ", – сказав він.

Раніше ми повідомляли, що в Україні у 2022 році суттєво зростуть тарифи на газ, електроенергію, гарячу воду та опалення. Загалом рівень інфляції становитиме 8%.

Нагадаємо, що в Україні ціна на газ для тих, хто користується послугами постачальника останньої надії (ПОН), на 3 грудня 2021 року становила 46,7 грн за куб.