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Коммуналка ударит по карману. Сколько украинцы будут платить за газ в следующем году

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор раздела "Деньги"
7 декабря, 11:59
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В Минэкономики спрогнозировали рост тарифов на тепло в 2022 году
В Украине в 2022 году повысятся тарифы на тепло
В Украине в 2022 году повысятся тарифы на тепло / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине в 2022 году существенно возрастут тарифы на газ, электроэнергию, горячую воду и отопление. В целом уровень инфляции составит 8%.

Об этом говорится в консенсус-прогнозе, опубликованным Министерство экономики Украины.

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Заметим, что составленный прогноз – это усредненные значение основных прогнозных показателей экономического развития Украины, фактически результаты опроса ведущих, по мнению ведомства, экспертов-аналитиков.

Тарифы на коммунальные услуги 2022 года

По данным консенсус-прогноза, цены увеличатся на:

  • газ — 20%,
  • горячую воду и отопление — 16%,
  • электроэнергию — 17,5%.

Заметим, что в Украине тариф на газ не будет меняться для населения до конца отопительного сезона 2021/2022. Однако в следующем году повышения не избежать, в том числе из-за мировых цен.

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Согласно консенсусу-прогнозу, среднегодовая цена на импортируемый природный газ за 1 тыс. метр кубический составит в конце 2022 года 347,5 долларов США, в конце 2023 — 285 долларов США.

46 гривен за куб газа: кто будет платить

В Украине цена на газ для тех, кто пользуется услугами поставщика последней надежды (ППН), на 3 декабря 2021 составила 46,7 грн за куб, 6 декабря — 43,7 грн. за куб.

Деятельность ППН строго регламентирована законодательством, и цена газа для его потребителей рассчитывается по соответствующей формулой, утвержденной постановлением правительства. Поэтому газоснабжающая компания обязана поставлять газ всем своим потребителям по этой цене, которая может меняться каждый день.

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"Нафтогаз" обратился к Нацкомиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг с просьбой перевести всех клиентов ППН на свой годовой тариф (7,96 грн за куб), однако комиссия до сих пор не приняла решения. Речь идет примерно о 500 тыс. клиентах.

С одной стороны, если они не разрешат "Нафтогазу", то сотням тысяч семей придут огромные платежи за газ. С другой стороны, если "Нефтегазу" передадут всех клиентов, это фактически нарушит конкурентные условия.

Ранее "Сегодня" писал, как высокие цены на газ ударили по украинским производителям продуктов.

Также мы рассказывали, при каких условиях Украина сможет отказаться от газа РФ.

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