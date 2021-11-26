Зеленский объявил о масштабной реформе ЖКХ: что ждет украинцев

В ближайшие три года в Украине пройдет реформа ЖКХ, которая будет стоить стране 300 миллиардов гривен. Речь идет о термомодернизации жилого фонда и общественных зданий из-за возможного прекращения транзита газа из России.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференция "30 вопросов президенту Украины".
"Мы продемонстрируем серьезные шаги в термомодернизации в следующем году и через год (…) это будет несколько тысяч многоэтажек в ближайшие два года. На этом примере мы покажем, что такие дома потребляют вдвое меньше газа", – сказал он.
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По словам президента, из бюджета выделят по 100 миллиардов гривен на каждый из трех лет. Больше того, необходимо расписать на пять лет план реализации указанной программы из-за возможного прекращения транзита газа Россией в 2025 году.
Поскольку через 4 года заканчивается контракт и его могут не продлить.
Что с тарифами для украинцев?
Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко объяснил, что тариф на тепло на 80% состоит из стоимости газа и лишь на 20% из технического состояния всех механизмов. Больше того, поставщики понимая, что многи сети находятся не в лучшем состоянии – закладывают деньги на ремонт.
Также Попенко пояснил, что выросла и средняя зарплата украинцев, которая также влияет на стоимость двух услуг водоснабжение и водоотвод. Эти две составляющие, по мнению эксперта, возрастут уже в начале 2022 года.
Ранее мы сообщали, что в Украине с 1 января проведут перерасчет стоимости транспортировки газа. Тариф будет зависит от стоимости газа в облгазах и от объемов потребления.