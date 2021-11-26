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Зеленский объявил о масштабной реформе ЖКХ: что ждет украинцев

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
26 ноября, 17:05
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Из бюджета выделят по 100 миллиардов гривен на каждый из трех лет дейсвия реформы
Зеленский уверен, что программу ЖКХ необходимо расписать на пять лет
Зеленский уверен, что программу ЖКХ необходимо расписать на пять лет / Фото: Коллаж: Сегодня

В ближайшие три года в Украине пройдет реформа ЖКХ, которая будет стоить стране 300 миллиардов гривен. Речь идет о термомодернизации жилого фонда и общественных зданий из-за возможного прекращения транзита газа из России.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференция "30 вопросов президенту Украины".

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"Мы продемонстрируем серьезные шаги в термомодернизации в следующем году и через год (…) это будет несколько тысяч многоэтажек в ближайшие два года. На этом примере мы покажем, что такие дома потребляют вдвое меньше газа", – сказал он.

По словам президента, из бюджета выделят по 100 миллиардов гривен на каждый из трех лет. Больше того, необходимо расписать на пять лет план реализации указанной программы из-за возможного прекращения транзита газа Россией в 2025 году.

Поскольку через 4 года заканчивается контракт и его могут не продлить.

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Что с тарифами для украинцев?

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко объяснил, что тариф на тепло на 80% состоит из стоимости газа и лишь на 20% из технического состояния всех механизмов. Больше того, поставщики понимая, что многи сети находятся не в лучшем состоянии – закладывают деньги на ремонт.

Также Попенко пояснил, что выросла и средняя зарплата украинцев, которая также влияет на стоимость двух услуг водоснабжение и водоотвод. Эти две составляющие, по мнению эксперта, возрастут уже в начале 2022 года.

Ранее мы сообщали, что в Украине с 1 января проведут перерасчет стоимости транспортировки газа. Тариф будет зависит от стоимости газа в облгазах и от объемов потребления.

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