В платежках за коммуналку появится еще одна цифра – кого заставят платить больше

В "Киевтеплоэнерго" придумали новый способ наказывать должников за коммунальные услуги

В Киеве злостным неплательщикам коммуналки добавят лишние суммы в платежки / Фото: Коллаж: Сегодня

Несмотря на запрет штрафовать должников за неуплату коммунальных услуг во время карантина, в Киеве решили отступить от этого правила и применить к злостным должникам санкции.

О таком решении "Киевтеплоэнерго" сообщает пресс-служба Киевской городской администрации.

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Эти "санкции" предполагают добавление к платежкам по 3% годовых и инфляционные потери, а данный показатель называется "рекомендованный платеж".

По данным КГГА, это определенная антикризисная мера, которая позволит преодолеть нынешний отопительный сезон. В ведомстве также отметили, что такая мера направлена только на тех, кто отказывается от реструктуризации задолженности.

"Потребители, которые полностью платят задолженность за услуги по ГО и ГВС, в следующем расчетном периоде уже не получат начислений 3% годовых и инфляционных потерь", – пишет пресс-служба.

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И хотя в законодательстве такие меры действительно предусмотрены, до того момента, как данный долг будет доказан в суде, он является только рекомендательным, а не обязательным.

"Учитывая газовый кризис, такой подход работы с должниками оправдан", – ответили в КГГА.

Украинцы массово не платят за коммуналку

Государственная служба расследований сообщила, что задолженность по ЖКХ до конца сентября составляет больше, чем сумма, которую украинцы заплатили за месяц.

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Так, украинцы должны 23,1 млрд грн за распределение и доставку природного газа, 18,8 млрд грн за поставку тепловой энергии и горячей воды и 6,4 млрд грн за электроэнергию.

В то же время население массово жалуется на качество предоставленных им услуг, а также на то, что их обсчитывают в коммунальных платежках.