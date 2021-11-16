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"Нафтогаз" предлагает украинцам скидку: как получить меньший счет

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
16 ноября, 11:13
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Для украинцев действует годовой тарифный план "Фиксированный", для бытовых клиентов газ стоит 7,96 грн/куб.м
Для украинцев платежки формируют 10-12-го числа каждого месяца
Для украинцев платежки формируют 10-12-го числа каждого месяца / Фото: Коллаж: Сегодня

Для украинцев уже сформировали платежки за потребленный газ и тепло в октябре. Получить счета за коммуналку можно не только в бумажном виде, но и в электронном. А если платить на сайте поставщика, то еще и скидку можно получить.

В НАК "Нафтогаз" напомнили украинцам, как можно оплатить квитанции.

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Для украинцев платежки формируют 10-12-го числа каждого месяца. Сумма к оплате рассчитывается на основе данных, которые передает облгаз. А оператор ГРМ получает данные от украинцев, передающих ему показатели газа.

Платежки можно получить:

  • В личном кабинете my.gas.ua.
  • В чат-боте GASUA у Viber или Telegram.
  • Электронной почтой (e-mail).
  • Печатный счет доставит "Укрпочта" по вашему адресу после 20-го числа.
  • Также его можно распечатать в платежных терминалах самообслуживания EasyPay.

Напомним, что для украинцев действует годовой тарифный план "Фиксированный", для бытовых клиентов газ стоит 7,96 грн/куб.м по НДС, без стоимости распределения (доставки). Для клиентов поставщика "последней надежды", которым является "Нафтогаз", цена на уровне 7,96 грн/куб.м по НДС, без стоимости распределения (доставки).

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Счета за газ можно оплатить:

  • В личном кабинете на my.gas.ua.
  • В чате GASUA в Viber и Telegram.
  • На сайтах и мобильных приложениях банков.
  • Через платежные системы (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay).
  • В банковских или почтовых отделениях.
  • В платежных терминалах самообслуживания.

Кроме того, украинцам предлагают скидку на газ, если оплатить платежки в личном кабинете на my.gas.ua или в чат-боте GASUA до 15 числа. Тогда можно получить 1% скидки, которую можно использовать в следующем месяце.

Что с тарифами на тепло?

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко объяснил "Сегодня", из чего состоит тариф на тепло. В него заложено 80% стоимости газа и 20% технического состояния всех механизмов. Оказалось, что поставщики сразу закладывают сумму, которая пригодится на капремонт теплосетей.

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"Когда утверждали большинство тарифов на тепло, тогда стоимость газа для теплокоммунэнерго была на уровне 5-5,5 грн/куб. Сегодня им газ предлагают за 7,42 грн/куб для отопления жилого фонда и по 16, почти 17 грн для отопления бюджетных зданий, помещений и всего прочего. Соответственно у них растет тариф в пару раз", – рассказал эксперт.

Также Попенко пояснил, что выросла и средняя зарплата украинцев, которая также влияет на стоимость двух услуг водоснабжение и водоотвод. Эти две составляющие, по мнению эксперта, возрастут уже в начале 2022 года.

Ранее мы сообщали, что в государственном "Нафтогазе" развеяли мифы о субсидиях на коммуналку для украинцев и объяснили, что изменение поставщика газа не влияет на льготы и субсидии, которые начислялись клиенту до этого.

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