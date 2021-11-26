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Зеленський оголосив про масштабну реформу ЖКГ: що чекає на українців

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
26 листопада, 17:05
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З бюджету виділять по 100 мільярдів гривень на кожен з трьох років дії реформи
Зеленський упевнений, що програму ЖКГ необхідно розписати на п'ять років
Зеленський упевнений, що програму ЖКГ необхідно розписати на п'ять років / Фото: Колаж: Сьогодні

У найближчі три роки в Україні пройде реформа ЖКГ, яка коштуватиме країні 300 мільярдів гривень. Йдеться про термомодернізацію житлового фонду та громадських будівель через можливе припинення транзиту газу з Росії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час прес-конференції "30 питань президенту України".

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"Ми продемонструємо серйозні кроки в термомодернізації наступного року і через рік (…) це буде кілька тисяч багатоповерхівок у найближчі два роки. На цьому прикладі ми покажемо, що такі будинки споживають удвічі менше за газ", – сказав він.

За словами президента, із бюджету виділять по 100 мільярдів гривень на кожен із трьох років. Більше того, необхідно розписати на п'ять років план реалізації зазначеної програми через можливе припинення транзиту газу Росією у 2025 році.

Оскільки за 4 роки закінчується контракт і його можуть не продовжити.

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Що з тарифами для українців?

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко пояснив, що тариф на тепло на 80% складається з вартості газу і лише на 20% із технічного стану всіх механізмів. Більше того, постачальники розуміючи, що багато мереж перебувають не в кращому стані – закладають гроші на ремонт.

Також Попенко пояснив, що зросла і середня зарплата українців, що також впливає на вартість двох послуг водопостачання та водовідведення . Ці дві складові, на думку експерта, зростуть уже на початку 2022 року.

Раніше повідомляли, що в Україні з 1 січня проведуть перерахунок вартості транспортування газу. Тариф буде залежати від вартості газу в облгазах та від обсягів споживання.

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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