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Що буде з тарифами на опалення в наступному році – прогноз експерта

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
14 жовтня, 06:00
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На ціни впливає ціна газу і капітальний ремонт мереж і обладнання
Постачальники будуть закладати суми на ремонт тепломереж при формуванні нових тарифів
Постачальники будуть закладати суми на ремонт тепломереж при формуванні нових тарифів / Фото: Колаж: Сьогодні

Глава Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко пояснив, що тарифи на тепло на 80% складаються з вартості газу і технічного стану всіх механізмів – поставщики закладають суму, яка знадобиться на капітальний ремонт тепломереж.

Про це він розповів "Сьогодні".

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"Коли затверджували більшість тарифів на тепло, тоді вартість газу для теплокомуненерго була на рівні 5-5,5 грн/куб. Сьогодні їм газ пропонують по 7,42 грн/куб для опалення житлового фонду та по 16, майже 17 грн, для опалення бюджетних будівель, приміщень і всього іншого. Відповідно у них виростає тариф в кілька разів", – пояснив експерт із питань житлово-комунального господарства.

Попенко зазначає, що невідомо якими будуть тарифи в наступному році, але вже зараз можна прогнозувати їх зростання. Більшість теплокомуненерго будуть змушені піднімати тарифи, адже їм потрібно компенсувати витрати з місцевого бюджету на опалення, які вони заплатять, як компенсацію різниці вартості газу.

"Не факт, що меморандум буде виконано в цьому році і вони отримають необхідні гроші. Тільки в Полтаві потрібно 862 млн грн. Черкаси говорять про 80 млн грн", – каже він.

Другий фактор росту на тепло – це капітальний ремонт мереж і обладнання. Експерт звертає увагу, що в Україні більшість мереж побудовані в 1960-х роках і потребують негайного ремонту. З 18 тисяч кілометрів мереж, потребують капітального ремонту 15 тисяч, а в рік країна ремонтує лише 250-300 км. Отже, країні треба 200 років, щоб відремонтувати обладнання, а постачальники будуть закладати суми при формуванні нових тарифів.

"Яким буде відсоток зростання? Поки можна лише сказати середній по палаті – 10-20% в середньому. Але він може бути набагато більше. Наприклад, в Чернівцях вже виросли тарифи на 70%. У Каневі на 35%. У Полтаві на 50% буде зростання, якщо не знайдуть грошей. Київ говорить на 40%", – розповів Попенко.

Скільки коштує в жовтні газ

Киянам пропонують газ більше ніж по 30 гривень. "КиївГазЕнерджі" продає газ по 30,50 гривень за кубометр. У вересні тариф цієї компанії був на рівні 19,80 гривні, в серпні – 15,76 гривні за кубометр.

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В середньому ціни на опалення і гарячу воду в Києві можуть подорожчати майже на 50%. Отже, до торішньої платіжки за тепло доведеться додати приблизно 1-1,3 тисячі гривень.

Високі ціни і у інших постачальників: "ТАС Енергія країни" пропонує газ по 30,06 гривні (у вересні 20,96 гривні за кубометр).

Але є компанії, які пропонують газ дешевше. Наприклад, YASNO. Місячний тариф у Києві, Дніпрі та Донецької області становить 12 гривень за кубометр на жовтень.

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Більшість постачальників відмовилися від місячних тарифів, залишивши тільки річний. Компанії встановили річні ціни в середньому по дев'ять гривень за кубометр газу.

На сьогоднішній день в підземні сховища закачано майже 19 млрд кубометрів газу. Саме стільки потрібно, щоб українці не замерзли взимку.

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