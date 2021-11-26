У платіжках за комуналку з'явиться ще одна цифра – кого змусять платити більше

У "Київтеплоенерго" вигадали новий спосіб карати боржників за комунальні послуги

У Києві злісним неплатникам комуналки додадуть зайві суми у платіжки / Фото: Колаж: Сьогодні

Попри заборону штрафувати боржників за несплату комунальних послуг під час карантину, у Києві вирішили відступити від цього правила та застосувати до злісних боржників санкції.

Про таке рішення "Київтеплоенерго" повідомляє пресслужба Київської міської адміністрації.

Реклама

Ці "санкції" передбачають додавання до платіжок по 3% річних та інфляційні втрати, а цей показник має назву "рекомендований платіж".

За даними КМДА, це є певним антикризовим заходом, який дасть змогу подолати нинішній опалювальний сезон. У відомстві також зазначили, що такий захід спрямований лише на тих, хто відмовляється від реструктуризації заборгованості.

"Споживачі, які повністю сплачують заборгованість за послуги з ЦО та ГВП, в наступному розрахунковому періоді вже не отримають нарахувань 3% річних та інфляційних втрат", – пише пресслужба.

Реклама

І хоча у законодавстві такі заходи дійсно передбачені, до того моменту, як цей борг буде доведений у суді, він є лише рекомендаційним, а не обов’язковим.

"Враховуючи газову кризу, такий підхід роботи з боржниками є виправданим", – відповіли у КМДА.

Українці масово не платять за комуналку

Державна служба розслідувань повідомила, що заборгованість за ЖКГ до кінця вересня становить більше, ніж сума, яку українці заплатили за місяць.

Реклама

Так, українці винні 23,1 млрд грн за розподіл та доставку природного газу, 18,8 млрд грн за постачання теплової енергії та гарячої води та 6,4 млрд грн за електроенергію.

У той же час наслення масово скаржиться на якість наданих їм послуг, а також на те, що їх обраховують у комунальних платіжках.