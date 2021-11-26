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У платіжках за комуналку з'явиться ще одна цифра – кого змусять платити більше

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
26 листопада, 13:21
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У "Київтеплоенерго" вигадали новий спосіб карати боржників за комунальні послуги
У Києві злісним неплатникам комуналки додадуть зайві суми у платіжки
У Києві злісним неплатникам комуналки додадуть зайві суми у платіжки / Фото: Колаж: Сьогодні

Попри заборону штрафувати боржників за несплату комунальних послуг під час карантину, у Києві вирішили відступити від цього правила та застосувати до злісних боржників санкції.

Про таке рішення "Київтеплоенерго" повідомляє пресслужба Київської міської адміністрації.

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Ці "санкції" передбачають додавання до платіжок по 3% річних та інфляційні втрати, а цей показник має назву "рекомендований платіж".

За даними КМДА, це є певним антикризовим заходом, який дасть змогу подолати нинішній опалювальний сезон. У відомстві також зазначили, що такий захід спрямований лише на тих, хто відмовляється від реструктуризації заборгованості.

"Споживачі, які повністю сплачують заборгованість за послуги з ЦО та ГВП, в наступному розрахунковому періоді вже не отримають нарахувань 3% річних та інфляційних втрат", – пише пресслужба.

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І хоча у законодавстві такі заходи дійсно передбачені, до того моменту, як цей борг буде доведений у суді, він є лише рекомендаційним, а не обов’язковим.

"Враховуючи газову кризу, такий підхід роботи з боржниками є виправданим", – відповіли у КМДА.

Українці масово не платять за комуналку

Державна служба розслідувань повідомила, що заборгованість за ЖКГ до кінця вересня становить більше, ніж сума, яку українці заплатили за місяць.

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Так, українці винні 23,1 млрд грн за розподіл та доставку природного газу, 18,8 млрд грн за постачання теплової енергії та гарячої води та 6,4 млрд грн за електроенергію.

У той же час наслення масово скаржиться на якість наданих їм послуг, а також на те, що їх обраховують у комунальних платіжках.

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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