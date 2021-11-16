"Нафтогаз" пропонує українцям знижку: як отримати менший рахунок

Для українців діє річний тарифний план "Фіксований", для побутових клієнтів газ коштує 7,96 грн/куб.м

Для українців платіжки формують 10-12-го числа кожного місяця / Фото: Колаж: Сьогодні

Для українців вже сформували платіжки за спожитий газ та тепло у жовтні. Отримати рахунки за коммуналку можна не лише у паперовому вигляді, а і в електронному. А якщо сплачувати на сайті постачальника, то ще і знижку можна отримати.

У НАК "Нафтогаз" нагадали українцям, як можна сплатити квитанції.

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Для українців платіжки формують 10-12-го числа кожного місяця. Суму до сплати розраховують на основі даних, які передає облгаз. А оператор ГРМ отримує дані від українців, які передають йому показники газу.

Платіжки можна отримати:

У особистому кабінеті my.gas.ua.

У чат-боті GASUA у Viber або Telegram.

Електронною поштою (e-mail).

Друкований рахунок доставить "Укрпошта" за вашою адресою після 20-го числа.

Також його можна роздрукувати у платіжних терміналах самообслуговування EasyPay.

Нагадаємо, що для українців діє річний тарифний план "Фіксований", для побутових клієнтів газ коштує 7,96 грн/куб.м із ПДВ, без вартості розподілу (доставки). Для клієнтів постачальника" останньої надії", яким є "Нафтогаз", ціна на рівні 7,96 грн/куб.м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки).

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Рахунки за газ можна сплатити:

У особистому кабінеті на my.gas.ua.

У чат-боті GASUA у Viber та Telegram.

На сайтах та у мобільних застосунках банків.

Через платіжні системи (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay).

У банківських чи поштових відділеннях.

У платіжних терміналах самообслуговування.

Крім того, українцям пропонують знижку на газ, якщо сплачувати платіжки в особистому кабінеті на my.gas.ua або у чат-боті GASUA до 15 числа. Тоді можна отримати 1% знижки, яку можна використати наступного місяця.

Що з тарифами на тепло?

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко пояснив "Сьогодні", з чого складається тариф на тепло. До нього закладено 80% вартості газу та 20% технічного стану всіх механізмів. Виявилось, що постачальники одразу закладають суму, яка знадобиться на капремонт тепломереж.

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"Коли затверджували більшість тарифів на тепло, тоді вартість газу для теплокомуненерго була на рівні 5-5,5 грн/куб. Сьогодні їм газ пропонують за 7,42 грн/куб для опалення житлового фонду та по 16, майже 17 грн для опалення бюджетних будівель, приміщень та всього іншого. Відповідно у них зростає тариф у кілька разів", – розповів експерт.

Також Попенко пояснив, що зросла і середня зарплата українців, яка також впливає на вартість двох послуг – водопостачання та водовідведення. Ці дві складові, на думку експерта, зростуть уже на початку 2022 року.

Раніше ми повідомляли, що у державному "Нафтогазі" розвіяли міфи про субсидії на комуналку для українців та пояснили, що зміна постачальника газу не впливає на пільги та субсидії, які нараховувалися клієнту до цього.