Что будет с тарифами на отопление в следующем году – прогноз эксперта

На цены влияет цена газа и капитальный ремонт сетей и оборудования

Поставщики будут закладывать суммы на ремонт теплосетей при формировании новых тарифов / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко объяснил, что тарифы на тепло на 80% состоят из стоимости газа и технического состояния всех механизмов – поставщики закладывают сумму, которая понадобится на капитальный ремонт теплосетей.

Об этом он рассказал "Сегодня".

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"Когда утверждали большинство тарифов на тепло, тогда стоимость газа для теплокоммунэнерго была на уровне 5-5,5 грн/куб. Сегодня им газ предлагают по 7,42 грн/куб для отопления жилого фонда и по 16, почти 17 грн, для отопления бюджетных зданий, помещений и всего остального. Соответственно у них вырастает тариф в несколько раз", – объяснил эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Попенко отмечает, что неизвестно какими будут тарифы в следующем году, но уже сейчас можно прогнозировать их рост. Большинство теплокоммунэнерго будут вынуждены поднимать тарифы, ведь им нужно компенсировать затраты из местного бюджета на отопление, которые они заплатят, как компенсацию разницы стоимости газа.

"Не факт, что меморандум будет выполнен в этом году и они получат необходимые деньги. Только в Полтаве нужно 862 млн грн. Черкассы говорят о 80 млн грн", – говорит он.

Второй фактор роста на тепло – это капитальный ремонт сетей и оборудования. Эксперт обращает внимание, что в Украине большинство сетей построены в 1960-х годах и требуют немедленного ремонта. Из 18 тысяч километров сетей, требуют капитального ремонта 15 тысяч, а в год страна ремонтирует лишь 250-300 км. Таким образом, стране надо 200 лет, чтобы отремонтировать оборудование, а поставщики будут закладывать суммы при формировании новых тарифов.

"Какой будет процент роста? Пока можно лишь сказать средний по палате – 10-20% в среднем. Но он может быть намного больше. Например, в Черновцах уже выросли тарифы на 70%. В Каневе на 35%. В Полтаве на 50% будет рост, если не найдут денег. Киев говорит на 40%", - рассказал Попенко.

Сколько стоит в октябре газ

Киевлянам предлагают газ больше чем по 30 гривен. "КиевГазЭнерджи" продает газ по 30,50 гривен за кубометр. В сентябре тариф этой компании был на уровне 19,80 гривни, в августе – 15,76 гривни за кубометр.

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В среднем цены на отопление и горячую воду в Киеве могут подорожать почти на 50%. Таким образом, к прошлогодней платежке за тепло придется добавить приблизительно 1-1,3 тысячи гривен.

Высокие цены и у других поставщиков: "ТАС Энергия страны" предлагает газ по 30,06 гривни (в сентябре 20,96 гривни за кубометр).

Но есть компании, которые предлагают газ дешевле. Например, YASNO. Месячный тариф в Киеве, Днепре и Донецкой области составляет 12 гривен за кубометр на октябрь.

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Большинство поставщиков отказались от месячных тарифов, оставив только годовой. Компании установили годовые цены в среднем по девять гривен за кубометр газа.

На сегодняшний день в подземные хранилища закачано почти 19 млрд кубометров газа. Именно столько нужно, чтобы украинцы не замерзли зимой.

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