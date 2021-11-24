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Будем больше платить? В Украине пересчитают тариф на доставку газа

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
24 ноября, 11:38
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Облгазы уже представили свои предложения по стоимости транспортировки газа
Тариф может остаться на прежнем уровне, если власти примут такое политическое решение
Тариф может остаться на прежнем уровне, если власти примут такое политическое решение / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине с 1 января проведут перерасчет платежки за транспортировку газа. Тариф будет зависит от стоимости газа в облгазах и от объемов потребления.

Проекты пересмотра цен разместили на сайтах облгазов для общественного обсуждения.

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Как рассчитывают абонплату за газ?

Украинцам, зачастую, приходят две разные платежки за газ. В первой отображается сколько газа потратили за прошедший месяц, а во второй – фиксированные данные за 12 месяцев.

Но, с 1 января облгазы проведут перерасчет абонплаты по формуле:

количества газа, который использовали с октября 2020-го по октябрь 2022-го разделить на 12 и умножить на тариф.

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Повышение коснется именно этого тарифа и отобразится в платежках украинцев. Его утверждает не НАК "Нафтогаз", а Национальная комиссия в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

В комиссии подтвердили, что возможен пересмотр цен, но тариф не достигнет заоблачных цифр. Облгазы уже представили свои предложения по стоимости транспортировки газа, но все эти рассчеты проверят эксперты и лишь после этого смогут утвердить новую стоимость.

Кому снизят тариф?

Если домовладение с октября прошлого года и по октябрь текущего потратило меньше газа, чем годом ранее, то для них в новом году снизят тариф за доставку. Но такое возможно только в случае, если тариф не повысится.

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Эксперты уверены, что для украинцев вряд ли оставят тариф на прежнем уровне. Ведь для доставки используют технический газ, а его цена, за последнее время, значительно увеличилась.

Также, у облгазов большие расходы на ремонт сетей, амортизацию, зарплаты и другие.

Но, несмотря на это, тариф может остаться на прежнем уровне, если власти примут такое политическое решение. Как ввели, ранее, годовые тарифы на газ.

Завышенные цифры в платежках

В октябре некоторые украинцы получили платежки со значительно завышенными ценами на газ, об этом сообщил журналист Владимир Миленко. Он рассказал, что его живущей в пригороде теще пришла квитанция с долгом около 2 тысяч гривен. Судя по всему, такая сумма возникла из-за перерасчета.

Кроме того в платежках украинцев будет дополнительно указываться потребленный объем тепловой энергии в пересчете на киловатт-час.

Ранее мы мы писали, что в "Нафтогазе" рассказали, ожидать ли украинцам повышения абонплаты за газ, а также сколько придется платить за коммунальные услуги в ноябре.

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