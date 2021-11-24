Будем больше платить? В Украине пересчитают тариф на доставку газа

Облгазы уже представили свои предложения по стоимости транспортировки газа

Тариф может остаться на прежнем уровне, если власти примут такое политическое решение / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине с 1 января проведут перерасчет платежки за транспортировку газа. Тариф будет зависит от стоимости газа в облгазах и от объемов потребления.

Проекты пересмотра цен разместили на сайтах облгазов для общественного обсуждения.

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Как рассчитывают абонплату за газ?

Украинцам, зачастую, приходят две разные платежки за газ. В первой отображается сколько газа потратили за прошедший месяц, а во второй – фиксированные данные за 12 месяцев.

Но, с 1 января облгазы проведут перерасчет абонплаты по формуле:

количества газа, который использовали с октября 2020-го по октябрь 2022-го разделить на 12 и умножить на тариф.

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Повышение коснется именно этого тарифа и отобразится в платежках украинцев. Его утверждает не НАК "Нафтогаз", а Национальная комиссия в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

В комиссии подтвердили, что возможен пересмотр цен, но тариф не достигнет заоблачных цифр. Облгазы уже представили свои предложения по стоимости транспортировки газа, но все эти рассчеты проверят эксперты и лишь после этого смогут утвердить новую стоимость.

Кому снизят тариф?

Если домовладение с октября прошлого года и по октябрь текущего потратило меньше газа, чем годом ранее, то для них в новом году снизят тариф за доставку. Но такое возможно только в случае, если тариф не повысится.

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Эксперты уверены, что для украинцев вряд ли оставят тариф на прежнем уровне. Ведь для доставки используют технический газ, а его цена, за последнее время, значительно увеличилась.

Также, у облгазов большие расходы на ремонт сетей, амортизацию, зарплаты и другие.

Но, несмотря на это, тариф может остаться на прежнем уровне, если власти примут такое политическое решение. Как ввели, ранее, годовые тарифы на газ.

Завышенные цифры в платежках

В октябре некоторые украинцы получили платежки со значительно завышенными ценами на газ, об этом сообщил журналист Владимир Миленко. Он рассказал, что его живущей в пригороде теще пришла квитанция с долгом около 2 тысяч гривен. Судя по всему, такая сумма возникла из-за перерасчета.

Кроме того в платежках украинцев будет дополнительно указываться потребленный объем тепловой энергии в пересчете на киловатт-час.

Ранее мы мы писали, что в "Нафтогазе" рассказали, ожидать ли украинцам повышения абонплаты за газ, а также сколько придется платить за коммунальные услуги в ноябре.