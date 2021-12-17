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"Нафтогаз" не зможе довго утримувати тарифи: скільки доведеться платити за газ

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
17 грудня, 11:05
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Голова "Нафтогазу" заявив, що нинішня ціна газу для побутових споживачів штучна і насправді блакитне паливо коштує набагато дорожче
Скільки насправді коштує газ в Україні
Скільки насправді коштує газ в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Ринкова ціна газу вп’ятеро вища, ніж та, яку отримують українці у платіжках. Побутові споживачі платять меньше, оскільки "Нафтогаз" штучно стримує тарифи.

Про це в ефірі програми "Право на владу" заявив голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

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За його словами, якщо ціни на газ не зміняться, "Нафтогаз" не зможе довго утримувати нинішні тарифи. Вітренко заявив, що реальна ціна за кубометр газу – 45 грн, а не 8 грн, за які його продають населенню.

"Тоді буде серйозна розмова всередині країни з депутатами, які голосують за бюджет і визначають джерела та використання коштів, і зі споживачами, з українцями. Ми дійсно будемо разом сідати і вирішувати, як виживати", – каже голова компанії.

У такому випадку, на думку Вітренко, підприємства теплокомуненерго, можуть перейти на використання біогазу, який можна виробляти з відходів сільськогосподарського виробництва та перероблення сміття.

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Також потрібно навчити українців відповідальніше ставитися до споживанні і почати впроваджувати в країні програму термомодернізації.

Що відбувається з цінами на газ?

14 грудня ціни на газ на європейських та українських біржах почали стрімко зростати на тлі заяв про російський газогін "Північний потік – 2".

Спотові ціни в Україні підскочили до майже 40 грн за кубометр і продовжують зростати надалі, а європейські стрибнули вище 1400 доларів за тисячу кубометрів і їх зростання триває.

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Про те, які ціни на газ у Європі зараз, "Сьогодні" писали раніше. Ми також розповідали, що для українців зміниться тариф на доставку природного газу.

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