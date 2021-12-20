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"Газпром" отказался увеличить прокачку газа через Украину – почему это выгодно РФ

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
20 декабря, 14:23
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Российский монополист воспользовался предложением польского "Ямал-Европа" и снова проигнорировал украинские транзитные мощности
"Газпром" отказался увеличить прокачку газа через Украину
"Газпром" отказался увеличить прокачку газа через Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская компания "Газпром" не стала бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину. В тоже время забронировал 19,3 млн куб. м/сут мощности газопровода "Ямал-Европа" на январь.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на данные онлайн-аукциона.

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Это означает, что в течении декабря и января компания будет принимать решения о бронировании допмощностей ежедневно.

На гибкое планирование мощностей газопровода "Ямал-Европа" "Газпром" перешел со второй половины декабря. Отмечается, что компания часто делала это в последний момент перед началом новых газовых суток.

На что влияют итоги аукционов?

Взяв курс на либерализацию газового рынка, Европа попыталась отказаться от долгосрочных контрактов на транзит и заменить их на прозрачное аукционное бронирование.

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Такой ход должен был исключить лишние издержки за бронирование избыточных мощностей из цены газа. То есть компании могут бронировать только тот объем, который необходим им в данный момент.

Однако на данный момент, когда европейский регион страдает от энергетического кризиса, такая модель бронирования сильно влияет на цену газа на спотовом рынке и цену акций самого "Газпрома".

Что происходит с ценами на газ?

За последние полгода биржевые цены на газ пережили несколько стремительных подъемов и продолжают повышаться до рекордных значений.

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В понедельник, 20 декабря, цены на голубое топливо скакнули выше 1900 долларов за 1000 кубометров.

У такого явления есть несколько причин:

  • погода;
  • неудачный этап "зеленого" перехода;
  • подогревание ситуации "Газпромом", в связи с сертификацией "Северного потока-2";
  • низкие запасы газа в ПХГ.

"Сегодня" также рассказывали, почему затягивание процесса с "Северным потоком-2" может быть даже выгодно "Газпрому" и писали, хватит ли Украине газа, чтобы пережить эту зиму.

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