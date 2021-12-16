"Газпром" прокачал рекордно маленькие объемы газа через Украину – что это значит

Несмотря на выполненные по контрактам обязательства, объемы транзита через Украину стремительно падают уже несколько лет

РФ прокачала рекордно мало газа через Украину в этом году / Фото: Коллаж: Сегодня

Объем прокачки газа через Украину российской компанией "Газпром" в 2021 году почти на 30% меньше, чем в 2020-м, и на 45% меньше, чем в 2019 году.

Об этом заявил гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

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Так Макогон отреагировал на заявление "Газпрома" о том, что монополист выполнил свои транзитные обязательства на этот год, прокачав 40 млрд кубометров голубого топлива.

По словам главы Оператора ГТС, в этом году объем прокачки "Газпромом" газа в европейские страны станет минимальным за последние 6 лет и составит 145 млрд куб. м, в то время как континент скован мощным энергетическим кризисом.

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"Цена на газ в ЕС уже превысила 1500 долларов, и это результат нежелания РФ увеличивать поставки в ЕС, пока не будет сертифицирован "Северный поток – 2". Надеюсь, что такой шантаж не пройдет, и Европа сделает соответствующие выводы относительно уменьшения зависимости от энергоресурсов с РФ", – написал Макогон.

Он напомнил, что мощность ГТС Украины составляет 145 млрд куб. м и этого вполне достаточно, чтобы обеспечить весь экспорт голубого топлива в Евросоюз без дополнительных газопроводов.

Зачем Путину "Северный поток – 2"?

По словам политолога Олега Саакяна, российский газопровод решает сразу три проблемы Путина, главная из которых – сделать РФ полностью независимой от транзита через Украину.

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Это фактически развяжет Кремлю руки в украинском направлении. Другие преимущества "Северного потока – 2" для Путина – обеспечение еще большей интеграции с финансово-промышленными группами Германии и большая прибыль от продажи голубого топлива.

Для Украины этот проект очень опасен, считает эксперт, так как направлен на полное лишение ее транзита.

"Сегодня" вместе с экспертом также разбирались, что думает о кремлевском трубопроводе Владимир Зеленский, и рассказывали, что против "Северного потока – 2" готовят США и Германия.