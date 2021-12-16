Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚽ Жеребкування Ліги націй 🍿 Кому потрібна "Рада" 💸 Коли дадуть тисячу Зеленського 🐸 Руслану звинуватили у корупції
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

"Газпром" прокачав рекордно маленькі обсяги газу через Україну – що це означає

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
16 грудня, 12:28
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Незважаючи на виконані за контрактами зобов'язання, обсяги транзиту через Україну стрімко падають уже кілька років
РФ прокачала рекордно мало газу через Україну цього року
РФ прокачала рекордно мало газу через Україну цього року / Фото: Колаж: Сьогодні

Обсяг прокачування газу через Україну російською компанією "Газпром" у 2021 році майже на 30% менше, ніж у 2020-му, та на 45% менше, ніж у 2019 році.

Про це заявив гендиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон на своїй сторінці у Facebook.

Реклама

Так Макогон відреагував на заяву "Газпрому" про те, що монополіст виконав свої транзитні зобов’язання на цей рік, прокачавши 40 млрд кубометрів блакитного палива.

За словами глави Оператора ГТС, цьогоріч обсяг прокачування "Газпромом" газу в європейські країни стане мінімальним за останні 6 років і становитиме 145 млрд куб. м, тоді як континент скувала потужна енергетична криза.

Реклама

"Ціна на газ у ЄС вже перевищила 1500 доларів, і це є результатом небажання РФ збільшувати постачання у ЄС, доки не буде сертифікований "Північний потік – 2". Маю надію, що такий шантаж не пройде і Європа зробить відповідні висновки щодо зменшення залежності від енергоресурсів з РФ", – написав Макогон.

Він також нагадав, що потужність ГТС України сягає 145 млрд куб. м і цього повністю достатньо, щоб забезпечити весь експорт блакитного палива до Євросоюзу без додаткових газопроводів.

Навіщо Путіну "Північний потік – 2"?

За словами політолога Олега Саакяна, російський газопровід вирішує одразу три проблеми Путіна, головна з яких – зробити РФ повністю незалежною від транзиту через Україну.

Реклама

Це фактично розв’яже Кремлю руки в українському напрямку. Інші переваги "Північного потоку – 2" для Путіна – забезпечення ще більшої інтеграції з фінансово-промисловими групами Німеччини та великий прибуток від продажу блакитного палива.

Для України цей проєкт є вкрай небезпечним, вважає експерт, оскільки спрямований на повне позбавлення її транзиту.

"Сьогодні" разом з експертом також розбирались, що думає про кремлівський трубопровід Володимир Зеленський, та розповідали, що проти "Північного потоку – 2" готують США і Німеччина.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
ТОП публікацій
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Теленебачене
Унікальні досягнення сенсаційного каналу
Вмикай - не перемикай!
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.2

Російський рубль (₽)

0.3685

Євро (€)

30.62

Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Інвестпорада
Куди вкласти: валюта, крипто чи золото
Зроби правильний вибір!
Авіатури
Куди летимо? У Стокгольм та на Корфу!
Дізнатись про нові напрямки
ТОП бізнес
Золота жила для підприємців
Чернігів
Харків
Дніпро
Львів
Чорноморськ
1/2
Чому не Київ?
Опитування

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Green Energy
Лідери сонячної енергетики
Що не так із Україною?
Авторинок
Улюблені уживані машини українців
Тест-драйв цін
Опитування
Математика нумізматики
За одну монету готові платити 100 тис. грн!
Порийся в скарбничці
(Не)святкові ціни
Скільки коштує Новий рік
Заглянь під ялинку
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,20
19,23
30,59
30,38
28,98
19,57
33,49
30,60
29,95
18,76
33,79
30,78
30,12
19,36
33,99
30,78
30,12
19,64
33,99
30,78
30,12
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,78
33,97
19,97
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти