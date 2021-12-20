Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🍾 Підсумки року 2021 🚀 Ультиматум Росії НАТО 😷 Омікрон в Україні 🌲 Головна ялинка країни
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

"Газпром" відмовився збільшити прокачку газу через Україну – чому це вигідно РФ

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
20 грудня, 14:23
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Російський монополіст скористався пропозицією польського "Ямал-Європа" та знову проігнорував українські транзитні потужності
"Газпром" відмовився збільшити прокачку газу через Україну
"Газпром" відмовився збільшити прокачку газу через Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська компанія "Газпром" не стала бронювати додаткові транзитні потужності через Україну. Водночас забронював 19,3 млн. куб. м/доб потужності газопроводу "Ямал-Європа" на січень.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", посилаючись на дані онлайн-аукціону.

Реклама

Це означає, що протягом грудня і січня компанія прийматиме рішення про бронювання потужностей щодня.

На гнучке планування потужностей газопроводу "Ямал-Європа" "Газпром" перейшов із другої половини грудня. Зазначається, що компанія часто робила це в останній момент перед початком нової газової доби.

На що впливають результати аукціонів?

Взявши курс на лібералізацію газового ринку, Європа спробувала відмовитись від довгострокових контрактів на транзит та замінити їх на прозоре аукціонне бронювання.

Реклама

Такий хід мав виключити зайві витрати за бронювання надмірних потужностей із ціни газу. Тобто компанії можуть бронювати лише той обсяг, який необхідний їм наразі.

Однак на даний момент, коли європейський регіон страждає від енергетичної кризи, така модель бронювання дуже впливає на ціну газу на спотовому ринку та ціну акцій самого "Газпрому".

Що відбувається із цінами на газ?

За останні півроку біржові ціни на газ пережили кілька швидких підйомів і продовжують підвищуватися до рекордних значень.

Реклама

У понеділок, 20 грудня, ціни на блакитне паливо стрибнули вище 1900 доларів за 1000 кубометрів.

Таке явище має кілька причин:

  • погода;
  • невдалий етап "зеленого" переходу;
  • підігрівання ситуації "Газпромом", у зв'язку із сертифікацією "Північного потоку-2";
  • низькі запаси газу в ПСГ.

"Сьогодні" також розповідали, чому затягування процесу з "Північним потоком-2" може навіть вигідно "Газпрому" і писали, чи вистачить Україні газу, щоб пережити цю зиму.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
ТОП публікацій
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
ТОП публікацій
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Новорічні лайфхаки
Як вибрати "свідомі" подарунки
Відкрити мішок
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.25

Російський рубль (₽)

0.369

Євро (€)

30.86

Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Опитування
Інвестпорада
Куди вкласти: валюта, крипто чи золото
Зроби правильний вибір!
Авіатури
Куди летимо? У Тель-Авів!
Дізнатись про новий напрямок
ТОП бізнес
Золота жила для підприємців
Чернігів
Харків
Дніпро
Львів
Чорноморськ
1/2
Чому не Київ?
Опитування

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Green Energy
Лідери сонячної енергетики
Що не так із Україною?
Авторинок
Улюблені уживані машини українців
Тест-драйв цін
Опитування
Математика нумізматики
За одну монету готові платити 100 тис. грн!
Порийся в скарбничці
(Не)святкові ціни
Скільки коштує Новий рік
Заглянь під ялинку
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,16
19,23
30,59
30,38
28,98
19,57
33,49
30,60
29,95
18,76
33,79
30,78
30,12
19,36
33,99
30,78
30,12
19,64
33,99
30,78
30,12
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,78
33,97
19,97
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Треки Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти