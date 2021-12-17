Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
✊ РФ спалилася на Донбасі ⚽ Україна у Лізі націй 🍿 Кому потрібна "Рада" 💸 Отримати тисячу Зеленського
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Взимку можуть виникнути проблеми з газом: українців попередили про можливий сценарій

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
17 грудня, 12:17
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Глава "Нафтогазу" розповів про рівень запасів газу в українських ПСГ цього року
/ Фото: Колаж: Сьогодні

У "Нафтогазу" достатньо запасів блакитного палива, щоб без проблем пройти опалювальний сезон, однак у період сильних холодів можуть виникнути проблеми.

Про це в ефірі програми "Право на владу" заявив голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

Реклама

За його словами, можуть виникнути проблеми у паливно-комунальній енергетиці, якщо понад два тижні поспіль триматимуться морози -15 градусів та нижче.

Незважаючи на те, що запаси газу достатні, вони менші за минулорічні.

"Якщо у лютому в Україні буде два тижні морозів до 15 градусів, то справді будуть проблеми. Але вони були б і три роки тому, і 10 років тому", – сказав Вітренко.

Реклама

Глава "Нафтогазу" наголосив, що такі проблеми виникають навіть у найрозвиненіших державах, тому не варто чекати жодного апокаліптичного сценарію.

Ціни на газ

Окрім ситуації із запасами блакитного палива Юрій Вітренко прокоментував нинішні тарифи на газ для населення.

За словами голови компанії, вони штучно занижені та стримуються "Нафтогазом". Реальна ціна одного кубометра зовсім не 8 грн, а 45.

Реклама

Вітренко сказав, що Нафтогаз може не втримати тарифи, якщо ціна на газ не опуститься.

"Сьогодні" також писали, що Росія може припинити транзит газу через Україну вже цієї зими і розповідали, що "Газпром" прокачав через українську ГТС рекордно маленькі обсяги газу.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
ТОП публікацій
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
ТОП публікацій
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Теленебачене
Унікальні досягнення сенсаційного каналу
Вмикай - не перемикай!
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.19

Російський рубль (₽)

0.3701

Євро (€)

30.84

Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Інвестпорада
Куди вкласти: валюта, крипто чи золото
Зроби правильний вибір!
Авіатури
Куди летимо? У Тель-Авів!
Дізнатись про новий напрямок
ТОП бізнес
Золота жила для підприємців
Чернігів
Харків
Дніпро
Львів
Чорноморськ
1/2
Чому не Київ?
Опитування

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Green Energy
Лідери сонячної енергетики
Що не так із Україною?
Авторинок
Улюблені уживані машини українців
Тест-драйв цін
Опитування
Математика нумізматики
За одну монету готові платити 100 тис. грн!
Порийся в скарбничці
(Не)святкові ціни
Скільки коштує Новий рік
Заглянь під ялинку
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,26
19,28
30,59
30,38
28,98
19,57
33,49
30,60
29,95
18,76
33,79
30,78
30,12
19,36
33,99
30,78
30,12
19,64
33,99
30,78
30,12
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,78
33,97
19,97
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти