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Стане великою проблемою: Росія може припинити транзит газу через Україну вже цієї зими

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
10 грудня, 20:15
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Росія посилила тиск на Україну у всіх напрямках і може несподівано припинити транзит газу
Росія може припинити транзит газу через Україну
Росія може припинити транзит газу через Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія може припинити транзит газу через українську територію вже цієї зими.

Про це в інтерв'ю "БізнесЦензор" повідомив голова Оператора ГТС України Сергій Макогон.

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На його думку, припинення транзиту російського газу – це суто політичне питання, а не економічне.

Макогон зазначає, що останнім часом РФ посилила тиск на Україну в усіх напрямках.

"Це й припинення експорту вугілля в Україну з РФ, і стягування військ на кордон, і блокування експорту вугілля з Казахстану", – заявив глава ГТС.

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Якщо такий сценарій все ж реалізується, Макогон припускає, що українська ГТС технічно готова і зможе працювати на ресурсах, що є у сховищах.

Проте від цього все ж постраждають підприємства з газоємним виробництвом.

"Але це стосується лише експлуатації нашої ГТС. Якщо в економіці буде велика нестача ресурсу, то це стане великою проблемою", – зазначив Макогон.

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Транзит газу через Україну

7 грудня російська компанія "Газпром" збільшила транзит газу через Україну порівняно з листопадом на 16%, або 414 млн куб. м.

Зазначається, що близько 80% цього обсягу отримала Словаччина, повідомляє Оператор ГТС України. Також газ із українського транзиту отримали Угорщина, Молдова, Польща та Румунія.

"Сьогодні" разом з експертом розбиралися, як Європа та Україна переживуть цю зиму з наявними запасами газу і чому ЄС просить у Росії додаткове блакитне паливо.

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