Стане великою проблемою: Росія може припинити транзит газу через Україну вже цієї зими

Росія може припинити транзит газу через українську територію вже цієї зими.
Про це в інтерв'ю "БізнесЦензор" повідомив голова Оператора ГТС України Сергій Макогон.
На його думку, припинення транзиту російського газу – це суто політичне питання, а не економічне.
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Макогон зазначає, що останнім часом РФ посилила тиск на Україну в усіх напрямках.
"Це й припинення експорту вугілля в Україну з РФ, і стягування військ на кордон, і блокування експорту вугілля з Казахстану", – заявив глава ГТС.
Якщо такий сценарій все ж реалізується, Макогон припускає, що українська ГТС технічно готова і зможе працювати на ресурсах, що є у сховищах.
Проте від цього все ж постраждають підприємства з газоємним виробництвом.
"Але це стосується лише експлуатації нашої ГТС. Якщо в економіці буде велика нестача ресурсу, то це стане великою проблемою", – зазначив Макогон.
Транзит газу через Україну
7 грудня російська компанія "Газпром" збільшила транзит газу через Україну порівняно з листопадом на 16%, або 414 млн куб. м.
Зазначається, що близько 80% цього обсягу отримала Словаччина, повідомляє Оператор ГТС України. Також газ із українського транзиту отримали Угорщина, Молдова, Польща та Румунія.
"Сьогодні" разом з експертом розбиралися, як Європа та Україна переживуть цю зиму з наявними запасами газу і чому ЄС просить у Росії додаткове блакитне паливо.