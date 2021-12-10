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Станет большой проблемой: Россия может прекратить транзит газа через Украину уже этой зимой

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
10 декабря, 20:15
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Россия усилила давление на Украину по всем направлениям и может неожиданно прекратить транзит газа
Россия может прекратить транзит газа через Украину
Россия может прекратить транзит газа через Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия может прекратить транзит газа через украинскую территорию уже этой зимой.

Об этом в интервью "БизнесЦензор" сообщил глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

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По его мнению, прекращение транзита российского газа это сугубо политический вопрос, а не экономический.

Макогон отмечает, что в последнее время РФ усилила давление на Украину по всем направлениям.

"Это и прекращение экспорта угля в Украину из РФ, и стягивание войск на границу, и блокирование экспорта угля из Казахстана", – заявил глава ГТС.

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Если такой сценарий все же реализуется, Макогон предполагает, что украинская ГТС технически готова и сможет работать на существующих в хранилищах ресурсах.

Однако от этого все же пострадают предприятия с газоемким производством.

"Но это касается только эксплуатации нашей ГТС. Если в экономике будет большая нехватка ресурса, это станет большой проблемой", – отметил Макогон.

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Транзит газа через Украину

7 декабря российская компания "Газпром" увеличила транзит газа через Украину в сравнении с ноябрем на 16% или 414 млн куб. м.

Отмечается, что около 80% этого объема получила Словакия, сообщает Оператор ГТС Украины. Также газ из украинского транзита получили Венгрия, Молдова, Польша и Румыния.

"Сегодня" вместе с экспертом разбирались, как Европа и Украина переживут эту зиму с имеющимися запасами газа и почему ЕС просит у России дополнительное голубое топливо.

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