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Европа просит "Газпром" увеличить поставки газа через украинскую "трубу"

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
9 декабря, 16:54
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Европа обеспокоена высокой ценой на газ, помочь может только увеличение поставок газа из России
Новые поставки газа из России могут решить вопрос энергокризиса в Европе
Новые поставки газа из России могут решить вопрос энергокризиса в Европе / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Польше считают, что вопрос энергокризиса может решить Россия, увеличив поставки газа в Европу. Это в свою очередь сбалансирует предложение и спрос на рынке.

Такое мнение высказал заместитель председателя польской энергокомпании PGNiG Пшемислав Вацлавский - пишет TACC.

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Этой осенью в Европе разразился энергетический кризис, после того как спотовые цены на газ стали стремительно расти, превысив $1 тыс. за 1 тыс. куб. м. Цены впоследствии достигали почти $2 тыс. за 1 тыс. куб. м на фоне низкой наполненности газовых хранилищ.

По состоянию на 6 декабря, по информации оператора ГТС Украины Сергея Макогона и данных Gas Infrastructure Europe, из европейских подземных хранилищ газа отобрали примерно 25% объема газа, закачанного в течение этого года закачки.

"Это объяснимо лишь низким уровнем наполнения ПХГ и ускоренным отбором газа из-за недостаточных объемов поставок. Однако ситуация могла бы быть и может быть другой в случае увеличения транзита газа через территорию Украины. Ведь украинская ГТС способна прокачивать до 250 млн куб. м газа в сутки, что почти вчетверо больше суточных объемов транзита, зафиксированных в начале ноября этого года (57 млн ​​куб. м/сутки)", — пишет Сергей Макогон у Facebook.

Добавим, что объемы газа в ПХГ Австрии, Германии, Нидерландов, подконтрольные "Газпрому", существенно ниже показателей прошлых лет.

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Сергей Макогон говорит, что ГТС Украины предлагал свои свободные мощности для выхода Европы из газового кризиса. Для этого не нужны обходные газопроводы – достаточно нашей ГТС, которая бесперебойно транспортировала газ в страны ЕС десятки лет.

Увеличение поставок газа в 2021 году

Россия в ноябре в сравнении с октябрем увеличила транзит газа из России в Евросоюз через Украину на 16%, или на 414 млн куб. м. Как сообщил "Оператор ГТС Украины", 80% от общего объема получила Словакия.

В то же время среднесуточные объемы транспортировки газа через Украину в ноябре 2021 года выросли до 102 млн куб. м.

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"В аналогичный период в 2020 году транзит газа составил 178 млн куб. м в сутки, в 2019 году – 277 млн куб. м в сутки. То есть мы можем увеличить транзит в 2,5 раза", – заявил глава компании "Оператор ГТС Украины Сергей Макогон.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему украинская экономика на грани кризиса, и что будет с ним в 2022 году.

Также мы писали, что за катастрофа вскоре всколыхнет мир, и как минимизировать последствия других финансовых бедствий.

газРоссиятасс
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