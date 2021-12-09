Европа просит "Газпром" увеличить поставки газа через украинскую "трубу"

Европа обеспокоена высокой ценой на газ, помочь может только увеличение поставок газа из России

Новые поставки газа из России могут решить вопрос энергокризиса в Европе / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Польше считают, что вопрос энергокризиса может решить Россия, увеличив поставки газа в Европу. Это в свою очередь сбалансирует предложение и спрос на рынке.

Такое мнение высказал заместитель председателя польской энергокомпании PGNiG Пшемислав Вацлавский - пишет TACC.

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Этой осенью в Европе разразился энергетический кризис, после того как спотовые цены на газ стали стремительно расти, превысив $1 тыс. за 1 тыс. куб. м. Цены впоследствии достигали почти $2 тыс. за 1 тыс. куб. м на фоне низкой наполненности газовых хранилищ.

По состоянию на 6 декабря, по информации оператора ГТС Украины Сергея Макогона и данных Gas Infrastructure Europe, из европейских подземных хранилищ газа отобрали примерно 25% объема газа, закачанного в течение этого года закачки.

"Это объяснимо лишь низким уровнем наполнения ПХГ и ускоренным отбором газа из-за недостаточных объемов поставок. Однако ситуация могла бы быть и может быть другой в случае увеличения транзита газа через территорию Украины. Ведь украинская ГТС способна прокачивать до 250 млн куб. м газа в сутки, что почти вчетверо больше суточных объемов транзита, зафиксированных в начале ноября этого года (57 млн ​​куб. м/сутки)", — пишет Сергей Макогон у Facebook.

Добавим, что объемы газа в ПХГ Австрии, Германии, Нидерландов, подконтрольные "Газпрому", существенно ниже показателей прошлых лет.

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Сергей Макогон говорит, что ГТС Украины предлагал свои свободные мощности для выхода Европы из газового кризиса. Для этого не нужны обходные газопроводы – достаточно нашей ГТС, которая бесперебойно транспортировала газ в страны ЕС десятки лет.

Увеличение поставок газа в 2021 году

Россия в ноябре в сравнении с октябрем увеличила транзит газа из России в Евросоюз через Украину на 16%, или на 414 млн куб. м. Как сообщил "Оператор ГТС Украины", 80% от общего объема получила Словакия.

В то же время среднесуточные объемы транспортировки газа через Украину в ноябре 2021 года выросли до 102 млн куб. м.

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"В аналогичный период в 2020 году транзит газа составил 178 млн куб. м в сутки, в 2019 году – 277 млн куб. м в сутки. То есть мы можем увеличить транзит в 2,5 раза", – заявил глава компании "Оператор ГТС Украины Сергей Макогон.

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