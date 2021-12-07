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В шаге от кризиса? Что будет с украинской экономикой в 2022 году

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
7 декабря, 17:28
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На развитие экономики влияют многие факторы, один из важнейших — продолжительность преодоления пандемии COVID-19
Прогнозы по развитию экономики в 2022 году остаются под вопросом
Прогнозы по развитию экономики в 2022 году остаются под вопросом / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Прогнозы восстановления украинской экономики и ее развития в 2022 году все еще остаются под вопросом. Эксперты очень осторожно относятся к своим оценкам экономического развития в будущие годы.

Согласно четвертому варианту консенсус-прогноза на 2022 год, опубликованному на сайте Минэкономики, главную роль в развитии экономики играет фактор преодоления пандемии COVID-19 как в мире, так и внутри страны.

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В настоящее время, ввиду появления новых штаммов вируса, быстроты и масштабности проведения процесса вакцинации, это дополняет продолжительность и сложность постковидного восстановления на территории государства.

Рост ВВП

Эксперты ожидают роста ВВП в 2022 году на 3,6%. Такой уровень ВВП обусловлен уменьшением инвестиций в Украину. Хотя, несмотря на это, по темпам они будут превышать почти все элементы спроса (что также будут иметь положительную динамику роста).

По мнению экспертов, в 2023-2024 годах темпы экономического роста Украины будут ускоряться. Консенсусная оценка роста ВВП в 2023 году составляет 3,4% и 4% в 2024 году.

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Инфляция

Эксперты склоняются к высокой вероятности превышения инфляцией целевого уровня Национального банка (5,0%) на фоне постепенного возобновления экономической активности в 2021 году. Консенсусная оценка инфляции на 2022 год составляет 6,6%.

Уровень безработицы

В прогнозе эксперты отмечают, что деловая активность возрастет, соответственно, увеличится потребность в рабочей силе. Несмотря на это, ситуация на рынке труда будет оставаться сложной, а уровень безработицы не выйдет на допандемическое значение.

В 2022 году уровень безработицы (по прогнозам) среди населения 15-70 лет составит 9%.

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Рынок труда

Среднемесячная заработная плата, по прогнозам, составит 15 778 гривен.

На рынке труда в Украине пандемия и карантинные ограничения произвели революцию, укрепив позиции удаленной работы и расширения различных ее вариантов. Во-первых, пандемия COVID-19 дала шанс удаленной работе доказать свою эффективность.

Во-вторых, дистанционный менеджмент позволил сократить расходы на содержание офисов и отказаться от бизнес-путешествий в пользу онлайн-встреч.

Предприятия, в частности ИТ-сферы, финансы, страхование, консалтинг, а также онлайн торговля товарами и услугами, и тому подобное, смогут отказаться от постоянных офисов, поскольку реализовывать должностные обязанности работника будет возможно в режиме "онлайн".

Недостаток — большое количество производственных предприятий Украины, которым такой вариант работы не подходит, вынуждены будут максимально сокращать расходы и оптимизировать внутренние процессы с учетом новой пандемической и постпандемической реальности.

Коррупция

Сохранение высокого уровня коррупции — единственный внутренний фактор, оценки которого не изменяются последние годы. Сейчас данный показатель занимает первенство среди высоких интегральных оценок – 9 из 10 в 2022 году.

С годами это ослабляется. Оценка в 2023 составляет 8, а в 2024 году — 7.

Внутренние риски

Среди внутренних рисков, которые повлияют на развитие экономики, следует выделить:

  • сохранение низкой кредитной активности коммерческих банков в реальном секторе;
  • недостаточно быстрое проведение реформ;
  • значительное повышение тарифов ЖКХ для населения;
  • дефицит средств в экономике, который будет тормозить развитие для восстановления экономической активности;
  • стагнация мировой экономики;
  • стремительное усиление трудовой миграции за границу;
  • полное прекращение транзита российского природного газа через территорию Украины (экспертами оценено как менее значимый риск).

Внешние риски

Наиболее значимыми среди внешних рисков оказались:

  • усиление гибридных угроз национальной безопасности Украины, в том числе и активное военное противостояние на востоке страны;
  • транзит природного газа из Российской Федерации по территории Украины в объемах, значительно меньших, чем определено соглашением;
  • существенный рост цен на мировых энергетических рынках.

Госбюджет на 2022 год

Ничто лучше не расскажет о будущем экономики Украины, как принятый совсем недавно бюджет на 2022 год.

По словам министра финансов Сергея Марченко, деньги в бюджет будут поступать вследствие:

  • налога на прибыль предприятий – на 21 миллиард гривен;
  • отечественного НДС – на 13 миллиардов гривен;
  • импортного НДС – на 6,5 миллиарда гривен;
  • акцизного налога – на 2,7 миллиарда гривен;
  • экологического налога – на 1,7 миллиарда гривен;
  • рост рентной платы за пользование недрами природного газа и нефти на 24 миллиарда гривен.

В общем расходы госбюджета достигают 1 триллиона 521 миллиарда гривен, а доходы – 1 триллиона 332 миллиардов гривен. В то же время предельный объем дефицита был сохранен на уровне 3,5% ВВП.

В документе учтен рост зарплаты медикам, обеспечение жильем ветеранов, увеличение стипендий студентам, рост расходов на инклюзивное образование, продолжение масштабной цифровизации населения и подготовка к всеукраинской переписи населения, развитие инфраструктуры обеспечения сектора безопасности и обороны и другие важные расходы.

Ранее "Сегодня" писал, почему для некоторых украинцев цена газа составляет свыше 46 грн. за куб.

Также мы рассказывали, что будет с ценами на жилье в следующем году.

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