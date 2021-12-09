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Мир всколыхнет финансовая катастрофа — прогноз

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
9 декабря, 11:35
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В последние 500 лет в мире регулярно происходят финансовые катаклизмы
Миру грозит война Китая и США
Миру грозит война Китая и США / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Мировые аналитики прогнозируют финансовый кризис, что потрясет весь мир. А причиной тому станет угроза войны США с Китаем.

Об этом сообщает CNBC.

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Так, основатель и руководитель инвесткомпании Bridgewater Рэй Далио пояснил, что причина возможной войны — недоразумение и своеобразное напряжение между государствами, не исчезавшее еще с 2018 года.

Далио убежден, что будущие катастрофы неизбежны. Это демонстрируют исторические закономерности последних 500 лет.

Согласно исследованиям американских экономистов, продолжающаяся с 2018 года торговая война США с Китаем уже обернулась для США потерей не менее 300 тыс. рабочих мест и снижением совокупной капитализации американских компаний на $1,7 трлн.

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Советы для минимизации последствий

Далио отметил, что если не будет конфликта между США и Китаем, то будет что-то другое. Поэтому дает советы для подготовки к этому:

  • грамотно оценивать свои активы, диверсифицировать их, вкладывая и в ликвидные и в доходные инструменты;
  • инвесторам же присмотреться к криптовалюте;
  • оценивать свои финансовые риски с учетом инфляции, а не курс доллара на тот или иной день.

Опасность "Северного потока – 2" для Украины

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что отказ России от транзита газа через Украину, развяжет Кремлю руки в вопросе полномасштабного военного вторжения.

Также глава "Нафтогаза" заявил, что запуск российского газопровода "Северный поток – 2" сделает Киев более уязвимым.

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По словам Витренко, Россия по-прежнему использовала газ как оружие и запуск потока может поставить Украину под угрозу полномасштабной войны, так как устранит фактор удержания.

Ранее "Сегодня" вместе с экспертами разбирались, зачем данный газопровод Владимиру Путина также сообщали, что "Газпром" возобновил поставки газа в Молдову по новой цене.

КитайСШАвойна
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