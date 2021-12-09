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Європа просить "Газпром" збільшити постачання газу через українську "трубу"

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
9 грудня, 16:54
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Європа занепокоєна високою ціною на газ, допомогти може лише збільшення постачань газу з Росії
Нові поставки газу з Росії можуть вирішити енергокризу в Європі
Нові поставки газу з Росії можуть вирішити енергокризу в Європі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Польщі вважають, що питання енергокризи може вирішити Росія, збільшивши постачання газу до Європи. Це в свою чергу збалансує пропозицію та попит на ринку.

Таку думку висловив заступник голови польської енергокомпанії PGNiG Пшемислав Вацлавський - пише TACC.

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Цієї осені в Європі вибухнула енергетична криза, після того, як спотові ціни на газ стали стрімко зростати, перевищивши $1 тис. за 1 тис. куб. м. Ціни згодом сягали майже $2 тис. за 1 тис. куб. м на тлі низької наповненості газових сховищ.

Станом на 6 грудня, за інформацією оператора ГТС України Сергія Макогона і даних Gas Infrastructure Europe, з європейських підземних сховищ газу відібрали приблизно 25% обсягу газу, закачаного протягом цьогорічного сезону закачування.

"Це можна пояснити лише низьким рівнем наповнення ПСГ та прискореним відбором газу через недостатні обсяги постачання. Проте ситуація могла б бути (і може бути) іншою у разі збільшення транзиту газу через територію України. Адже українська ГТС здатна прокачувати до 250 млн куб. м газу на добу, що майже вчетверо більше за добові обсяги транзиту, зафіксовані на початку листопада цього року (57 млн куб. м/добу)", — пише Сергій Макогон у Facebook.

Додамо, що обсяги газу в ПСГ Австрії, Німеччини, Нідерландів, що підконтрольні "Газпрому", суттєво нижчі за показники минулих років.

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Сергій Макогон говорить, що ГТС України пропонував і пропонує свої вільні потужності для виходу Європи з газової кризи. Для цього не потрібні обхідні газогони – цілком достатньо нашої ГТС, яка безперебійно транспортувала газ до країн ЄС десятки років.

Збільшення поставок газу 2021 року

Росія в листопаді порівняно з жовтнем збільшила транзит газу з Росії до Євросоюзу через Україну на 16%, або на 414 млн куб. м.Як повідомив "Оператор ГТС України", 80% від загального обсягу отримала Словаччина.

Водночас середньодобові обсяги транспортування газу через Україну в листопаді 2021 року зросли до 102 млн куб. м.

"В аналогічний період 2020 року транзит газу становив 178 млн куб. м на добу, 2019 року – 277 млн куб. м на добу. Тобто ми можемо збільшити транзит у 2,5 раза", – заявив голова компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

Раніше сайт "Сьогодні" писав, чому українська економіка на межі кризи та що буде з нею 2022 року.

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Також ми писали, що за катастрофа незабаром сколихне світ, і як мінімізувати наслідки від інших фінансових лих.

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