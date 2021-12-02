Запаси газу аномально низькі: Європі загрожують блекаути через сильні холоди

Енергетична криза у Європі може посилитись, якщо температура повітря у регіоні буде занадто низькою в січні 2022 року.
Таку думку висловив виконавчий директор італійської компанії Snam Spa Марко Альвера у інтерв’ю агентству Bloomberg.
"Якщо зима буде холодною, нас очікують справді серйозні проблеми", – сказав експерт.
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Холодний зимовий період зумовлює збільшення обсягів споживання блакитного палива, що у свою чергу спустошує підземні сховища та навіть призвести до того, що тиск у сховищах буде недостатнім для подальшого відбору газу.
Якщо такий сценарій справдиться, ціни на природній газ різко підуть нагору. Наразі резерви газу у Європі є аномально низькими – ПГС заповнені лише на 68% порівняно із 77% у попередньому місяці.
На думку Марко Альвера, створювати стратегічні резерви газу – це дуже важливо, і має стати питанням національної безпеки.
Це питання винесено на обговорення під час зібрання міністрів енергетики європейських країн у Брюсселі.
За словами міністра економічного розвитку Італії Джанкарло Джорджетті, якщо газу не вистачатиме для генерації електроенергії – це загрожуватиме Європі блекаутами.
Газова криза у Європі
Цього опалювального сезону європейський регіон скувала потужна енергетична криза та високі ціни на газ.
Експерти називають декілька причин, зокрема:
- недостатня заповненість підземних газових сховищ;
- тиск Росії у зв’язку з сертифікацією "Північного потоку-2";
- невдала спроба повністю перейти на відновлювальні види енергетики;
- погодні умови;
- різкий стрибок попиту після коронакризи.
Високі біржові ціни на газ у Європі можуть вплинути і на Україну. Нелегко прийдеться українським виробникам продуктів, адже дороге блакитне паливо робить недоступними обслуговування парників та купівлю комбікорму.
"Сьогодні" також писали, що Україна змушена імпортувати тепличні овочі та навіть м’ясо і молоко із інших країн.